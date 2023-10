Kurt Angle revela cuáles fueron sus oponentes favoritos

A lo largo de su carrera, Kurt Angle ha compartido ring con algunos de los mejores luchadores de la historia de la WWE. Sin embargo, hay un hombre al que destaca como el mejor atleta del grupo, a quien incluso lo enfrentó en un combate real y no planificado: Brock Lesnar. Su ilustre carrera incluyó combates en WrestleMania contra Chris Benoit, Brock Lesnar, Eddie Guerrero, Shawn Michaels y Rey Mysterio. Después de terminar su carrera inicial con la compañía en 2006, Angle pasó un tiempo en TNA y la escena de la lucha libre independiente antes de regresar a la WWE para su incorporación al Salón de la Fama WWE y retirarse definitivamente en WrestleMania 35.

► Steve Austin, The Rock y Brock Lesnar encabezan listado de Kurt Angle

A lo largo de su carrera en la WWE, Kurt Angle pudo compartir el ring con algunos de los luchadores más populares y talentosos de la historia moderna de la industria. Mientras aparecía en el canal de YouTube del Dr. Beau Hightower, el héroe olímpico reveló cuáles eran sus oponentes favoritos.

«Realmente me encantó trabajar con ‘Stone Cold’ Steve Austin y The Rock. Eran emocionantes y eran tan buenos en el micrófono. Fueron mis mayores logros… Esos muchachos eran los nombres más importantes. No me malinterpreten; además, cuando tuve la oportunidad de luchar contra Hulk Hogan, eso fue increíble.»

«Brock Lesnar fue genial. Teníamos mucha química. Chris Benoit fue otro gran oponente. Eddie Guerrero y Shawn Michaels, esos muchachos fueron los mejores. Rey Mysterio fue otro gran combate. Realmente disfruté estar con él».

Después de ganar una medalla de oro olímpica como luchador amateur, Angle pasó a la lucha libre profesional e hizo su debut en la WWE en noviembre de 1999. Durante ese tiempo, Angle tuvo rivalidades memorables con todos los oponentes que mencionó. El resto, ya es historia.