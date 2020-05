Poco después de haber sido despedido, Kurt Angle regresa a WWE esta misma semana para hacer una aparición especial en NXT. El miembro del Salón de la Fama no va a quedarse en la empresa, al menos parece que no lo hará, pero al menos los fanáticos tendrán la ocasión de volver a verlo pasado mañana. Y también sabemos cuál será su papel: hará de réferi en el combate de Matt Riddle con Timothy Thatcher dentro de una jaula de acero. Es una lástima que el medallista olímpico se retirara porque los tres podrían dar una enorme Triple Amenaza.

► Kurt Angle regresa a WWE

En un primer momento, Angle se pronunció de forma breve acerca de esta vuelta al imperio de Vince McMahon afirmando simplemente que iba camino de la marca amarilla. Más recientemente, en un video en Twitter, el luchador retirado comenta lo siguiente:

"Hace dos días, mi viejo amigo el gerente general de NXT, William Regal, se puso en contacto conmigo. Se me ocurrió una forma innovadora de darle una vuelta más a la lucha entre Matt Riddle y Timoty Thatcher. Va a ser dentro de una jaula. "Pero no va a ser una simple lucha dentro de una jaula, sino una pelea dentro de una jaula. Y solo hay dos formas de ganar: por nocaut o por rendición. Así que este miércoles por la noche, vuestro estimado Kurt Angle será el réferi. Thatcher vs Riddle. Pelea dentro de la jaula".

Con todos los ingredientes añadidos, lamentando una vez más que no pueda ser un combate entre los tres, también debe lamentarse el hecho de que no pueda haber público presente en la arena para sumarse al espectáculo que van a dar estos dos luchadores. Y también que no tengan una historia más importante o incluso un título en disputa. Pero todo eso llegará más adelante. De momento, a ver qué ocurre el miércoles.