Sí, Kurt Angle rechazó dirigir a Matt Riddle en Friday Night SmackDown. El miembro del Salón de la Fama de WWE estuvo en la última lucha del "Bro" en NXT como réferi especial, también lo presentó solo unos días después en la marca azul, pero no quiere ser quien esté a su lado en su nueva aventura en la misma. La verdad es que sería realmente interesante que así fuera pero, por otro lado, quizá tampoco tendría mucho sentido. Es decir, suelen tener representante quienes no se manejan demasiado bien al micrófono, quienes lo necesitan, y este luchador no está, ni mucho menos, entre ellos.

► Kurt Angle rechazó dirigir a Matt Riddle

Ahora, ¿por qué el medallista de oro olímpico rechazó dicha oportunidad? Porque más allá de que puede que él mismo se diera cuenta de que Riddle no lo necesita no cabe duda de que hubiera sido una enorme oportunidad para él. Veamos cómo lo explicó hablando con Cbr.com.

"Creo que Matt Riddle va a ser una de las caras de WWE, lo tiene todo para ello. Tiene una gran personalidad. Al principio, es un poco extraño, pero una vez que lo conoces es muy agradable. Eso es lo que van a ver los fanáticos. Van a amar a este chico. También verán lo genial que es en el encordado. No hay duda de eso. "Y todo eso que hace de Bro funciona muy bien. Pienso que lo hará extremadamente bien. WWE me ofreció un papel como su mánager. Lamentablemente, tuve que rechazarlo por varias razones. Pero me hubiera encantado hacerlo. No obstante, no era el momento adecuado".

Por ahora, Angle solo apunta un motivo por el rechazó tal oportunidad. Una que no solo podría impulsar la carrera de Riddle sino también la suya. Pero pocos saben del negocio, pocos saben del imperio McMahon, de cómo un luchador puede triunfar, tanto como él, por lo que no tiene sentido discutirle su decisión. Por otro lado, estaría bien conocer esas "varias razones". Al mismo tiempo, esto da que pensar que hay más ofertas sobre la mesa que esta para él.