Kurt Angle: «Quiero que RAF sea una de las mejores»

El miembro del Salón de la Fama de WWE y medallista de oro en las Olimpiadas «La Máquina de Lucha» Kurt Angle habla en profundidad de Real American Freestyle, la nueva liga que busca profesionalizar la lucha amateur por un camino distinto al de WWE o AEW pero igualmente creando un espectáculo a su alrededor pero sin guionizar nada.

► En palabras de Kurt Angle

Real American Freestyle: el proyecto y su visión

«Esto es enorme. Real American Freestyle es algo muy especial para los competidores. Es genial para ellos y es la primera vez que estarán en el sur de Florida. Esto ya se ha intentado antes, pero esas empresas no tuvieron éxito porque se quedaron sin dinero. Esta compañía, RAF, tiene la financiación necesaria para seguir adelante. Tienen todo en orden y saben exactamente lo que están haciendo. Solo hemos tenido cuatro eventos hasta ahora y el próximo será el quinto. La asistencia ha sido muy buena, entre 4.000 y 7.000 personas en cada show. Vamos por buen camino. Lo que necesitamos ahora es más exposición en los medios generalistas. Quiero que esta compañía sea una de las mejores del mundo. No importa si la llaman lucha profesional o lucha amateur: esto es legítimo y tiene a los mejores atletas del planeta».

La implicación de Hulk Hogan y el origen de la idea

«Mi buen amigo Hulk Hogan se puso en contacto conmigo y me dijo: “No puedo hacer esto sin ti”. Eso fue una declaración muy fuerte para mí. Cuando me explicó que quería crear una liga de lucha profesional para luchadores olímpicos, pensé que era algo increíble. Hulk Hogan fue una leyenda. Tuvo un impacto enorme en mi vida. Siempre fue respetuoso conmigo. Llegué a luchar contra él una vez y lo hice rendirse. Creo que soy el único que lo ha conseguido».

El nivel de los atletas y la diversidad del roster

«Tenemos atletas de clase mundial de todas las partes del mundo. Campeones olímpicos, campeones mundiales, campeones panamericanos, campeones de la NCAA. Eso es lo que nos hace diferentes. No discriminamos por edad. Si pueden rendir al máximo nivel, los queremos aquí. Tenemos a Yoel Romero, que tiene 48 años, y dominó su último combate. Si puedes competir, tienes sitio».

Bo Bassett y el futuro del wrestling amateur

«Tenemos incluso a un chico que acaba de salir del instituto y que es una amenaza real para llegar a los Juegos Olímpicos. Se llama Bo Bassett. Tiene 19 años y en su último combate planchó a un rival que tenía casi el doble de su edad. Es un fenómeno».

El espectáculo y la importancia del carisma

«No se trata solo de traer a los mejores luchadores técnicos. También buscamos enfrentamientos interesantes, combates de ensueño. Cuando ves un combate que la gente quiere ver, eso es lo que importa. Eric Bischoff es quien se encarga principalmente de trabajar el carisma y la personalidad. Quiere que el público reaccione, y eso solo se consigue siendo entretenido. En la lucha amateur siempre nos enseñaron a no mostrar emociones, a ir con cara de póker. En la lucha profesional tienes que mostrarlo todo: miedo, emoción, rabia. Eso es lo que hace que los fans se involucren y compren entradas».

Pasión por el wrestling amateur y su presente

«Me encanta comentar. Es el deporte que amo. La lucha amateur siempre ha sido mi deporte favorito y siempre lo será. Tengo muchísimo respeto por Eric Bischoff. Nunca pensarías que estaría involucrado en una liga de lucha amateur profesional, pero ha aprendido rápido y está haciendo un trabajo increíble».

