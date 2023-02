WrestleMania 39 se llevará a cabo este 1 y 2 de abril en el SoFi Stadium en Los Ángeles. Ya se han definido las luchas estelares de ambas noches: Roman Reigns contra Cody Rhodes por el Campeonato Universal Indsicutible WWE y Charlotte Flair contra Rhea Ripley por el Campeonato Femenil SmackDown. Ambos contendientes son los que ganaron los dos combates de Royal Rumble 2023. Pero todos los demás que formarán parte del cartel del Evento Premium más grande del año todavía no se han confirmado.

REIGNS. RHODES. WRESTLEMANIA.

Can @CodyRhodes dethrone @WWERomanReigns this April at #WrestleMania or will the Head of the Table reign supreme? pic.twitter.com/TuTzUCgBtc

— WWE (@WWE) January 31, 2023