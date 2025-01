Kurt Angle: «Ojalá haberme retirado 10 años antes»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Kurt Angle colgó las botas en 2019 después de caer derrotado ante Baron Corbin en WrestleMania 35. Durante su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight, el medallista de oro olímpico comenta que desearía haberlo hecho diez años antes. En 2009, fue Campeón Mundial de TNA por cuarta vez y disputó sus últimos combates en NJPW.

► Demasiado tarde

«¿Sabes qué? Me hubiera gustado haber terminado mi carrera en WWE 10 años antes, ya sea en WWE o TNA. En otras palabras, en lugar de 20 años, creo que 10 habrían sido suficientes y habría estado bien.

Pero me esforcé más, llegué a mis 40 y seguí trabajando a un ritmo alto. La única razón por la que me retiré fue porque estaba perdiendo nivel, y podía verlo cuando me veía en videos. No me gustaba lo que veía. No quería que los fanáticos me recordaran como un Kurt Angle acabado. Quería que me recordaran en mi mejor momento, y eso fue cuando regresé a la WWE por segunda vez.

Eso fue en 2017, cuando volví. Querían inducirme al Salón de la Fama, y yo les dije a Vince: ‘No he terminado de luchar’. Él respondió: ‘Ya llegaremos a la lucha libre’, y después de la ceremonia del Salón de la Fama, me dijo: ‘Quiero que seas el Gerente General de Raw’. Yo le dije: ‘Vince, quiero luchar’. Y él respondió: ‘Más adelante’. Así que me hizo Gerente General de Raw durante nueve meses, y durante esos nueve meses estuve inactivo. Nunca me subí al ring. Estaba tan ocupado con las tareas de Gerente General que no podía entrenar en el ring. Y para cuando me dejaron luchar, parecía un anciano. Tomarme esos nueve meses de descanso, especialmente a mi edad, cerca de los 50, me destrozó. Mi cuerpo se apagó completamente; mis rodillas estaban dobladas todo el tiempo, no podía enderezarlas. Tuve que someterme a reemplazos de rodilla. Ahora mis rodillas están rectas, pero lo pasé muy mal en ese ring.

Quería retirarme enfrentándome a John Cena, pero estaba en un programa con Baron Corbin, y Vince McMahon me dijo: ‘Si esperas un año más, te daremos a Cena’. Y le dije: ‘Vince, quiero retirarme este año. No quiero ser la persona que soy ahora. No quiero estar en el ring habiendo perdido mi nivel, y no quiero que los fanáticos me recuerden así’. Él respondió: ‘Bueno, tendrás que luchar contra Corbin’, y estuvo bien.»