Kurt Angle: «Mi hermano está entrenando a mi sobrina»

Kurt Angle es un miembro del Salón de la Fama de WWE, medallista de oro en los Juegos Olímpicos y una de las más grandes leyendas vivientes de la historia de la lucha libre. Pero, ¿quién es Eric Angle? Quizá la pregunta sea un poco exagerada para los fanáticos más veteranos pero realmente no tuvo una larga carrera en los encordados. Habiendo dado sus primeros pasos en 2001 dijo adiós a la industria en 2003 después de pasar por WWE y otras empresas como Ohio Valley Wrestling o IWC.

► La sobrina de Kurt Angle, futura luchadora

«Es entrenador personal. Es lo que era antes y es lo que fue después», contaba Kurt hace unos años cuando hablaba de por qué WWE despidió a Eric, lo que nos trae a 2024 y a descubrir que está entrenando a su hija para ser luchadora profesional como su padre y su tío. «The Wrestling Machine» de nuevo lo cuenta:

«Pasé por muchas pruebas. Probé con mi hija de 13 años, no funcionó, probé con mi hija de 11 años, tampoco funcionó. Pero esta sí está funcionando. Mi segunda hija, Sophia, fue a una práctica y lloró todo el tiempo. Sabía que no era para ella, así que no quería hacerla pasar por esa miseria. Pero Nikoletta es especial. Le gusta hacerlo. Le encanta entrenar y entrena con su primo Luke. Mi hermano Eric está entrenando a mi hija. Yo no quiero ser el entrenador.

«Porque si yo la entreno, voy a ser un poco duro con ella a veces. Quiero que venga a su papá y lo abrace. Le digo que todo va a estar bien. Mi hermano Eric le dice a mi hija Nikoletta, ‘Escucha, hay una diferencia entre el Tío Eric y el Entrenador Eric. El Tío Eric te quiere mucho, pero el Entrenador Eric va a ser un poco duro contigo.’ Así que ella sabe cómo separar las dos cosas, pero al menos yo no tengo que ser el malo. Puedo ser el que la consuela al final del entrenamiento. Me gusta ser el papá cariñoso y dejar que mi hermano Eric la entrene. Está funcionando muy bien», explica Kurt en The Pop Break,