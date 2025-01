Kurt Angle menciona a su oponente favorito

El miembro del Salón de la Fama de la WWE, Kurt Angle, ha tenido una ilustre carrera como luchador, teniendo algunas grandes rivalidades durante su estancia tanto en WWE como en TNA, y muchos lo catalogaron en su momento como uno de los mejores luchadores de la industria en sus mejores años, a pesar de que luchó lesionado por mucho tiempo. Hoy, ya se encuentra feliz disfrutando de su retiro.

► Chris Benoit, el oponente favorito de Kurt Angle

Durante una aparición especial en una edición reciente del podcast Talk is Jericho de Chris Jericho, Kurt Angle enumeró a algunos de sus mejores oponentes y sus mejores combates con ellos, incluido Jericho, citando su combate en WWE No Way Out 2000 como el mejor. Sin embargo, el oponente favorito de Angle de todos los tiempos fue Chris Benoit.

«Benoit, me sentí como si me estuviera mirando en un espejo. Era tan intenso, tenía esa intensidad, tal vez podría haber sido más intenso que yo, y me encantaba la forma en que trabajaba, la forma en que se movía. Teníamos una química tan increíble que cada combate que teníamos era un clásico. Tenía mucho respeto por Chris y lo que era capaz de hacer en la lucha libre profesional, especialmente por su tamaño. Era un hombre que probablemente medía ¿qué? ¿1 metro 73 centímetros? ¿1 metro 75 centímetros? Pero luchaba como si fuera un monstruo, era enorme. Tenía mucho respeto por él y por la química que teníamos».

El medallista de oro olímpico luego agregó que su combate con Benoit en el PPV Royal Rumble 2003 por el Campeonato WWE es su favorito de todos los tiempos por varias razones, siendo una de ellas el hecho de que no hubo un solo golpe en todo el combate, aunque confesó de que no estaba seguro de que se llevara a cabo porque acababa de someterse a una cirugía de rodilla unas semanas antes, pero terminó ganándolo de todas formas.