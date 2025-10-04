Kurt Angle: «Mark Kerr fue mi mayor némesis»

Cuando se estrena The Smashing Machine en cines, Kurt Angle recuerda su relación con Mark Kerr, habla de The Rock, su propia película biográfica y mucho más.

► En palabras de Kurt Angle

Mark Kerr

“Mark fue mi mayor némesis. Era realmente difícil que me agradara porque siempre me ganaba. Lo mismo con Mark Coleman, que también aparece en la película Smashing Machine. Esos dos fueron mis mayores enemigos en la lucha. En 1993 y 1994 no tuve mucho éxito contra ellos. Después de 1994 incluso me retiré durante cinco meses porque me sentía derrotado. Pensaba: ‘Nunca voy a poder ganarles’.” “Luego empecé a ver videos míos y entendí que estaba jugando a su juego. Luchaba a su ritmo, como una partida de ajedrez. Entonces cambié y comencé a imponer el ritmo, a cansarlos. Empecé a hacer lo que se llama entrenamiento de agotamiento, que aprendí de Dan Gable, el entrenador de Iowa. Cuando ya estás exhausto, ahí empieza el verdadero entrenamiento. Es casi una tortura. Eso me permitió subir a un nivel que nadie más podía igualar. En 1995 gané el campeonato mundial y en 1996 la medalla de oro olímpica. Es increíble porque después de 1994 pensé que nunca los vencería.”

Rivales para disfrutar en WWE

“Me encantaban los luchadores técnicos: Chris Benoit, Eddie Guerrero, Chris Jericho, Undertaker, Stone Cold Steve Austin… Había muchos buenos.” “The Rock podía ser técnico, pero era más de acción. Me encantaba trabajar con él porque su ritmo era increíble. A mí me gustan los combates con mucho ritmo, pero en general prefería los estilos técnicos.” “Mis mejores combates fueron con Chris Benoit y Eddie Guerrero. También con Shawn Michaels. De hecho, considero que Shawn es el mejor de todos los tiempos: apariencia, promos, habilidades en el ring… lo tenía todo.”

Aprender rápido en WWE

“No tuve opción. Entrené solo siete meses antes de debutar en televisión. Recuerdo que Vince McMahon me llamó y me dijo: ‘Hoy debutas, harás una promo y un combate’. Yo le dije: ‘Vince, no puedo hacer promos, solo hice una en Memphis y fue horrible’. Él me respondió: ‘Tienes que nadar o hundirte. Tú decides’. Me dictó la promo, eran como seis minutos, y yo dejé de escuchar a la mitad. Le pedí que me la repitiera, salí y acerté como el 80%. Vince dijo: ‘Con este chico puedo trabajar’.” “Durante un año mis rivales tenían que estructurar el combate completo y decírmelo en el ring. Yo solo seguía instrucciones. Eso me hizo tan buen oyente que luego pude convertirme en líder y estructurar combates yo mismo. En dos años ya era de los mejores. Lo logré porque olvidé lo del amateur y me enfoqué en la lucha profesional.”

Diferencias entre lucha amateur y profesional

“En amateur te enseñan a no mostrar emociones. En pro wrestling debes mostrar todas, porque es lo que engancha a los fans. En amateur buscas ganar lo más rápido posible. En pro tienes que contar una historia: el bueno contra el malo, el malo domina, el bueno hace el comeback…”

Una película sobre Kurt Angle

“Estamos trabajando en la película sobre mi vida. Ya tenemos a los directores, Ian y Estan Melms, que fueron luchadores y entienden el deporte. El guion está casi listo y ya tenemos inversionistas. No queremos apresurarnos. Primero perfeccionaremos el guion antes de elegir al elenco. Es curioso que justo salga la película de Mark Kerr, siendo él mi rival más grande.”

Un oponente de ensueño

“Me hubiera encantado luchar con Bret Hart. Su estilo era exactamente el mío, técnico. Estoy seguro de que habríamos tenido una lucha de cinco estrellas.”

Sobre rechazar y luego aceptar WWE

“Nunca pensé en un millón de años que estaría en WWE. En 1996 Vince me ofreció un contrato millonario, pero mi familia y entrenadores me dijeron que no lo hiciera porque era ‘falso’. Así que lo rechacé. Dos años después, WWE se presentó como entretenimiento y ya no como deporte. Mi hermano me dijo: ‘Ahora sí puedes hacerlo, ya admitieron que es falso’. Llamé, me invitaron a probar y el resto es historia.”

Consejo a jóvenes luchadores

“La ética de trabajo lo es todo. Eso me dio todos mis campeonatos: trabajar más duro que los demás. Siempre predico que crean en sí mismos y tengan una ética de trabajo increíble. Puede que no siempre ganes, pero tendrás éxito si trabajas duro.”

Compañeros de viaje favoritos

“Me divertí muchísimo con Edge y Christian. Viajé con ellos los primeros tres o cuatro años. Luego con Brock Lesnar también compartí muchos viajes. Fueron mis compañeros más cercanos.”

La llave Ankle Lock

“Vince McMahon me dijo: ‘Necesitas un movimiento legítimo de sumisión’. Yo adoraba la llave de Ken Shamrock y le pedí permiso para usarla. Me dijo que sí. Era perfecto por mi medalla olímpica. Además, añadí intercambios de sumisiones, como convertir llaves de Undertaker o Benoit en mi ankle lock. Eso lo hizo más innovador.”

The Rock

“Lo genial de Dwayne era lo generoso que era. Nunca me trató como alguien de menor nivel. Siempre me puso a su altura. Él aceptó que yo le ganara mi primer campeonato mundial. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Estoy muy agradecido, The Rock hizo mucho por mi carrera. Es increíble que ahora interprete a mi mayor rival, Mark Kerr, en Smashing Machine. Todo da un giro completo.”