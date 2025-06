► Kurt Angle, leche que no lo es y un vuelo apestoso

El miembro del Salón de la Fama de la WWE y medallista de oro en los Juegos Olímpicos Kurt Angle rememora un icónico episodio de su carrera en la lucha. En realidad, el veterano repasa unos cuantos de ellos en una nueva edición de WWE Retrospective, pero en esta ocasión nos detenemos en cuando bañó en leche a Stone Cold Steve Austin y al resto de la alianza WCW/ECW durante el Monday Night RAW del 20 de agosto de 2001.

“Este fue el mejor momento de mi carrera, por encima de WrestleManias, por encima de todo. Este único momento definió mi carrera. Me hizo sentir tan emocionado por quién era y lo que representaba. No solo era un medallista olímpico de oro, sino un bebedor de leche y uno de los mejores luchadores de la empresa. Me enfrentaba cara a cara con Stone Cold. Yo estaba luchando contra el tipo más importante de la empresa, y yo era uno de los otros grandes. Y esto simplemente me validó, supe quién era y hacia dónde iba.

“Y para que lo sepan, eso que ven ahí no es leche. Es agua con colorante alimentario blanco. Esa manguera está conectada a un grifo detrás del escenario, y tiene colorante blanco al final. Así que cuando sale, parece leche. Pero la leche que tenía en el camión sí era real, eran cartones auténticos de leche. Así que esa sí era de verdad.

“Voy a contarles una historia rápida. ¿Ven cómo estoy vestido aquí? Esa noche tenía que tomar un vuelo nocturno, justo después del show, así que no pude cambiarme de ropa. Llevaba este mismo atuendo. Lo único que hice fue quitarme las medallas de oro, y fui directo al aeropuerto. Tenía leche por toda la camisa, los pantalones y los zapatos. Subo al avión, y como tres horas después, empieza a oler a leche agria. La gente se empieza a molestar diciendo: ‘¿Quién demonios huele tan mal?’ Y yo pensando: ‘Dios mío, van a descubrir que soy yo.’ Así que cubrí mis zapatos y abracé mi camisa para tratar de evitar que oliera tan mal como decían. Fue un vuelo de locura. Olía a leche agria todo el camino. Fue muy gracioso.”