Kurt Angle: «Jon Moxley está muy subestimado»

Todos los fanáticos de la lucha libre tienen a sus luchadores favoritos así como a otros que no le gustan pero ea cual sea el caso probablemente no haya nadie de que dude de que Jon Moxley es uno de los mejores del mundo. Y de los más grandes que han pasado por AEW en los casi cuatro años de vida que tiene la compañía. No hace falta hablar de títulos, pero si lo hiciéramos habría que apuntar que es el único que ha ganado tres veces el Campeonato Mundial de Peso Completo; actualmente está en ese mismo tercer reinado.

De todas maneras, Kurt Angle cree que está subestimado. En un episodio reciente de su Kurt Angle Show, el miembro del Salón de la Fama de WWE se deshacía en elogios hacia «MOX», comentando también que no lo ve demasiado distinto a Dean Ambrose, el personaje que desarrollaba en su antigua empresa.

“Creo que lo está haciendo muy bien. Creo que es uno de los luchadores más subestimados, definitivamente. Creo que es sólido. Creo que lo hace todo increíblemente bien. No veo mucha transformación de Dean Ambrose a Jon Moxley. Parece que sigue siendo él. Tiene esa actitud. Eso nunca se lo quitó, eso es lo que lo hace especial. Esa mirada arrogante es lo que lo hace ser quien es”.

En estos momentos, Jon Moxley está rivalizando con MJF de cara a su lucha por el título en Full Gear 2022. Este miércoles, el campeón estará en Dynamite para dedicar unas palabras entendemos que a los fans, a su oponente, a la misma organización, al evento… Sabemos que «MOX» siempre tiene para todo el mundo.

THIS WEDNESDAY we hear from #AEW World Champ @JonMoxley at #AEWDynamite LIVE in Boston, MA at 8pm ET / 7pm CT on @TBSNetwork! pic.twitter.com/gTQy8emYAD

— All Elite Wrestling (@AEW) November 5, 2022