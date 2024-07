El miembro del Salón de la Fama de la WWE «The Wrestling Machine» Kurt Angle dedica elogios a «The Prestigious One» Joe Hendry, la sensación de TNA y NXT en las últimas semanas cuando le preguntan por él en un episodio reciente de su pódcast, The Kurt Angle Show.

► Kurt Angle cree en Joe Hendry

«[Ríe] Creo en Joe Hendry, sí, lo creo. Tuve la oportunidad de luchar contra Joe en el Reino Unido, en un evento de WCPW o algo por el estilo. Es muy bueno. No solo eso, sino que tenía un personaje en el que cantaba canciones sobre sus oponentes. Hizo algunas sobre mí y pensé, ‘Vaya, este tipo debería estar en WWE’. Era como Elias multiplicado por 100,000. Era capaz de contar historias sobre sus oponentes cada semana a través de canciones, y tocaba la guitarra. Era realmente impresionante. Además, también era un gran luchador en el ring. Sabía que este chico iba a ser algo especial. Me sorprende que no haya tenido un impulso mayor en su carrera hasta ahora. Se merece estar en el cruce entre NXT y TNA. El chico es multi-talentoso, realmente lo es.

«Me alegra que estén haciendo esto. Durante mucho tiempo, se consideró a TNA como competencia. No sé si realmente fue competencia. La Monday Night Wars fue una competencia real. Pero en TNA, cuando estaba allí, no estábamos cerca de las calificaciones que tenía WWE, pero estábamos bastante bien. Obtuvimos dos millones de espectadores por semana, lo cual era impresionante para una empresa pequeña. Pero nunca competimos directamente con WWE. Es genial que ahora se den cuenta de eso y quieran colaborar con otras compañías. Con una empresa como TNA, creo que es realmente genial.

«Nunca pensé que un luchador de NXT terminaría en TNA. Pero sabes qué, me encanta. Creo que es genial, y creo que ayudará a ambas compañías, sin duda«.

¿Y tú, crees en Joe Hendry?

Embed from Getty Images