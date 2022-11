► Kurt Angle imagina un Triple H vs. Braun Strowman

Triple H y Braun Strowman solo compartieron encordado en dos ocasiones. La primera fue en el Royal Rumble 2016 que justamente ganó el «Rey de Reyes» para hacerse con el Campeonato WWE. El «Monstruo entre Monstruos» entró en la posición 17 y después de cinco eliminaciones en 18 minutos fue sacado del ring por Brock Lesnar. La segunda fue en Survivor Series 2017, cuando ambos formaron parte del Team Raw que venció al Team SmackDown. Los dos tuvieron problemas al final del combate cuando HHH provocó la eliminación de su compañero Kurt Angle y después venció por sí mismo al último del equipo azul, Shane McMahon. Intentó aplicar el Pedigree a Strowman pero este le hizo su Powerslam para cerrar el evento.

