El miembro del Salón de la Fama de la WWE y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 «The Wrestling Machine» Kurt Angle concedió una muy interesante entrevista a Chris Van Vliet en Insight de la que hemos estado hablando anteriormente y de la cual ahora extraemos algunas declaraciones curiosas relativas a una variedad de temas.

► Pudo entrar a la NFL

«¿Sabes qué? Es una historia larga, pero la resumiré. Un jugador de fútbol americano o un luchador. Tres veces campeón nacional de la División Uno en los Campeonatos de la NCAA, su nombre era Carlton Haselrig. Cuando se graduó de la universidad, nunca había jugado fútbol americano, ni un solo día en su vida. Después de ganar tres títulos de la NCAA División Uno, los Steelers lo llamaron y le dijeron: ‘Oye, ¿quieres venir a probarte?’ Pero no solo eso, ni siquiera tuvo que hacer una prueba. Lo que hicieron fue seleccionarlo en la octava ronda, una de las rondas más bajas, y lo incorporaron al equipo. Lo hizo increíblemente bien. Fue siete veces All-Pro, y al verme a mí, que estaba subiendo en los rankings de la NCAA Wrestling y dominando durante los tres años siguientes, los Steelers pensaron: ‘¿Sabes qué? Este chico podría ser una buena elección también’.

Hice una prueba en una posición de habilidad, lo que significa posiciones como backfield, defensivo, mariscal de campo, donde hay mucho movimiento. Carlton era liniero, un atleta increíble y mucho mejor que los demás en la línea. Entendí por qué lo eligieron y lo reclutaron. Pero para mí, estar en una posición de habilidad, necesitas experiencia universitaria. Querían que fuera corredor, y pasar de la lucha a jugar fútbol americano profesional es una transición difícil.

Bueno, me hicieron la prueba. Tuve una muy buena prueba. Querían que me fuera a la NFL Europa por un año o algo así, pero no quería hacerlo. No olvides que la razón por la que probé con los Steelers fue porque no estaba logrando entrar al equipo olímpico de lucha. En 1993 y 1994 estaba perdiendo. Terminé tercero en el 93 y segundo en el 94. Seguía perdiendo contra los mismos dos luchadores una y otra vez. Así que, después de la temporada del 94, decidí renunciar. Pensé: ‘¿Para qué intentarlo? Nunca voy a vencer a estos chicos, así que, ¿para qué siquiera intentarlo?’ Fue entonces cuando los Steelers se acercaron a mí, hice la prueba con ellos, y me alegra no haber hecho el equipo, porque después de cinco meses regresé y me hice una promesa: iba a hacer todo lo posible para asegurarme de dar lo mejor en las pruebas de 1995 y 1996.

Hice algo que realmente me ayudó. Se llama entrenamiento de agotamiento. Es cuando entrenas hasta estar exhausto, y ahí es cuando el entrenamiento realmente comienza. Es casi una forma de tortura. Aprendí esto del entrenador de lucha de la Universidad de Iowa, Dan Gable. Enseñaba esto a sus luchadores y siempre eran los más bien acondicionados. Así que lo hice, y en 1995 y 1996 gané el campeonato mundial y la medalla de oro olímpica, y nunca miré atrás.»

► Nunca fue un hombre de negocios

«Ganar dinero extra en WWE viene con el merchandising, pero tienes que ser un hombre de negocios, y yo no lo era. También están los ingresos por los pagos por evento. Si estás en el evento principal de un pago por evento, vas a ganar muchísimo más que los demás. Estamos hablando de 50 a 70 mil dólares más, una diferencia significativa. Así que sí, esa es otra manera de ganar más dinero. Pero en mi caso, en su mayoría, ganaba alrededor de dos millones y medio al año. No me fue mal, no, me fue fantástico, pero no era un hombre de negocios. No me promocionaba, no hice mucho merchandising. No sabía. Entré a la lucha profesional pensando que todo lo que tenía que hacer era luchar y eso era todo, pero tienes que promocionarte, y yo no hice eso. No lo hice en absoluto. Y viendo a Stone Cold Steve Austin, se dice que ganó decenas de millones de dólares con merchandising. Obviamente, él era un buen hombre de negocios, pero también era el luchador más popular de todos los tiempos.

«Lamento no hacer mercancía de mis medallas de oro. Pero el problema fue, no sé cómo pasó, pero alguien comenzó a fabricarlas, y la razón por la que yo no podía hacerlo era porque no nos permitían duplicarlas, pero alguien más lo hizo. Ahora muchos fanáticos vienen a mí con estas medallas de oro, yo las firmo y les pregunto: ‘¿De dónde sacaste esto?’ Ellos me dicen: ‘Las conseguí en línea’. Y yo pienso: ‘Bueno, alguien se coló y fabricó esas medallas de oro sin el permiso del Comité Olímpico’.»

► «It’s True»

«Eso surgió por accidente. Vince McMahon me hacía realizar promos, y cada vez que iba a alguna ciudad o pueblo, me hacía burlarme de sus equipos deportivos. Por lo general, sus equipos estaban pasando por un mal momento. Entonces, cuando decía: ‘Oigan, su héroe olímpico está aquí para salvar su año. Ahora los represento a ustedes, en lugar de a los Detroit Pistons, que en este momento realmente apestan’, los fanáticos me abucheaban, y yo respondía: ‘No, es verdad. Es absolutamente verdad’. Así que eso surgió por accidente, simplemente porque estaba reaccionando a la reacción de los fanáticos.»

