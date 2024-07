Kurt Angle: «Gable Steveson quería ser mejor que yo»

Durante el transcurso de WrestleMania 38, Gable Steveson se presentó ante el Universo WWE de una manera que pretendía mostrar de primeras que llegaba a la WWE como una estrella. Sin embargo, dos años después, habiendo realizado unas cuantas apariciones y tenido varios combates, tanto en NXT como no televisados, el medallista de oro olímpico fue despedido de la compañía en mayo; también su hermano, Damon Kemp, salió de ella hace unas semanas. Hoy, está firmado con los Buffalo Bills de la NFL.

En un episodio reciente de su pódcast, The Kurt Angle Show, el miembro del Salón de la Fama de la WWE «The Wrestling Machine» Kurt Angle revela que Gable Steveson le dijo que quería ser mejor que él y qué le contestó.

“No estoy sorprendido (de que haya entrado al football). Ese chico es un súper atleta. ¿Piensas que Brock Lesnar es un atleta? Este chico, podría ser un poquito mejor atleta que Brock Lesnar. Es muy difícil para mí decir eso. Especialmente por el tamaño de Brock, es un atleta increíble. Él y Gable Steveson lo son, pero este chico, quiero decir, es tan diverso. Es rápido, es atlético. Lo he visto hacer saltos mortales de pie. Es un monstruo de 250 libras. Que pueda hacer cosas así es simplemente increíble. Así que no me sorprendió que firmara con los Buffalo Bills. Me sorprende que no lo hayan puesto en el equipo de práctica por un tiempo porque nunca había jugado al fútbol antes, al menos no en la universidad. Pero creo que va a tener un gran impacto de inmediato, de verdad. Es una locura, pero es un individuo único en la vida, y así es como lo veo«.

“Lo conocí. Me dijo: ‘Hey, Kurt Angle, solo quiero decirte que respeto tu carrera y quiero ser como tú.’ Yo le respondí: ‘Oh, gracias, Gable’. Él dijo: ‘¿Sabes qué? No, quiero ser mejor que tú’. Yo pensé: santo cielo. [Risas] Qué cosa más grosera de decir [risas]. Le dije: ‘Bueno, buena suerte, amigo’«.

