Kurt Angle ya ha aclarado que no va a poder luchar con John Cena en su gira de despedida de WWE:

“Mucha gente me pregunta si lucharía contra Cena en su combate de retiro. No, no—mira, mi cuerpo necesita reemplazos. He tenido cinco cirugías de cuello, una cirugía de espalda el año pasado, y necesito reemplazos de hombro. No estoy en condiciones de subirme al ring para una lucha».

► El último rival

Pero el miembro del Salón de la Fama sabe quién debería ser su oponente final, como señala en MuscleManMalcolm:

“Probablemente Roman Reigns. Sabiendo en qué punto estaba Roman cuando comenzó. Recuerdo una promo en la que John lo puso en su lugar. Creo que tendrían una buena historia si decidieran tener el último combate Cena vs. Roman«.

► Un nuevo reinado

Se habla de posibles rivales pero también de si «The Champ» conseguirá su título mundial número 17. «The Wrestling Machine» considera que sí:

“Por el crédito de John Cena, debería ser por el Campeonato Mundial. Ha ganado 16 Campeonatos Mundiales en WWE, nadie ha hecho eso antes. Ric Flair ganó 16, pero lo hizo en NWA, WCW y WWE. John Cena ha ganado 16 títulos en WWE. Nadie ha hecho eso. Creo que se merece una oportunidad por el título.”

Por ahora, solo se ha confirmado que John Cena va a luchar en Royal Rumble y que estará en Elimination Chamber. Continuando con la posibilidad de que sea campeón nuevamente, no hace mucho nos enterábamos de que se ha estado hablando de que esto suceda en WrestleMania 41.

En estos momentos, el Campeón Indiscutible es Cody Rhodes y el Campeón Mundial de Peso Completo es Gunther. Cualquiera de los dos sería un buen oponente para «The Greatest of All Time». Aunque suena mucho más probable «The Ring General» que «The American Nightmare».