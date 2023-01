MJF expondría (aún no es oficial) el Campeonato Mundial AEW ante Bryan Danielson en una lucha Iron Man de 60 minutos en Revolution 2023. Suele suceder que las primeras veces que un campeón pone en juego su título es en un combate relativamente fácil para irse fogueando antes de pasar a los grandes contendientes. Pero la “Sal de la Tierra” va a enfrentar a uno de los mejores luchadores de todos los tiempos durante una hora. Por talento in-ring, la lucha podría acabar 25 caídas a cero a favor del “Dragón Americano”.

"You may think you're a dragon, but not even a dragon is any match for the monster behind the mask"@The_MJF has strong words for @bryandanielson!#AEWDynamite is LIVE on TBS! pic.twitter.com/THPBbLaaEk

— All Elite Wrestling (@AEW) January 19, 2023