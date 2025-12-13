Kurt Angle dice adiós a John Cena: «Bienvenido»

A horas de que John Cena dispute la última lucha de su carrera en WWE, Kurt Angle le dedica unas hermosas palabras al «Mejor de Todos los Tiempos». Precisamente, la carrera de Cena comenzó junto a Angle, quien a su vez deseó haberse retirado luchando contra el 17 veces campeón del mundo.

► Kurt Angle dice adiós a John Cena

Who in the hell are you?

I’m John Cena. From his unforgettable moments in the ring to his inspiring presence outside of it, John Cena has truly left an indelible mark on the world of sports entertainment. I am proud to have been part of his journey, and what a ride it has been… pic.twitter.com/NKnTDFi868 — Kurt Angle (@RealKurtAngle) December 13, 2025

«¿Quién demonios eres tú?

—Soy John Cena.

Desde sus momentos inolvidables en el ring hasta su presencia inspiradora fuera de él, John Cena ha dejado realmente una huella imborrable en el mundo del entretenimiento deportivo. Estoy orgulloso de haber formado parte de su camino, y vaya viaje ha sido para él. Su dedicación, resiliencia y pasión han inspirado a innumerables aficionados y también a sus compañeros.

Ahora que comienza su más que merecida retirada, le deseo todo lo mejor en el próximo capítulo de su vida. Disfruta de tu último viaje, John… una leyenda para siempre.

Bienvenido a la retirada, amigo mío.

#JohnCena #Leyenda #WWE #Retiro #Respeto».