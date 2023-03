Kurt Angle defiende la idea de Brock Lesnar vs Omos

El duelo entre Lesnar y Omos para WrestleMania 39 se hizo oficial, y rápidamente empezaron los cuestionamientos en torno a si no existía un rmejor rival para The Beast Incarnate en un evento como este; de hecho, hasta la idea del Lesnar vs. Lashley resultaba mucho mejor en este punto que el fiasco que supuso su lucha en Elimination Chamber el mes pasado, aunque fue el propio Lesnar el que seleccionó a su oponente.

► Brock Lesnar escogió a Omos como su rival de WrestleMania 39

Omos no fue la primera opción de rival para Brock Lesnar en WrestleMania 39, pero es la oficial. Si bien muchos han expresado su decepción por este emparejamiento, el miembro del Salón de la Fama WWE, Kurt Angle, cree que es una gran idea, y mientras hablaba en el último episodio de su podcast, The Kurt Angle Show, el héroe olímpico explicó el por qué.

“Bueno, creo que es una gran idea. Debes recordar que Brock está cerca del final de su carrera y Omos está cerca del comienzo de su carrera. Brock siempre ha tenido estos partidos de eventos principales con todos los mejores. Creo que ahora está en el punto de su carrera en el que tiene que comenzar a retribuir y no estar en estos partidos de alto nivel para los Campeonatos Mundiales, sino tratar de desarrollar otros talentos, y creo que es una gran idea.”

Habrá que esperar y ver cómo se desarrolla el Brock Lesnar vs Omos en WrestleMania 39, pero por el momento, los fanáticos lucen decepcionados.