Brock Lesnar es uno de los luchadores profesionales más condecorados y más dominantes de toda la industria. A pesar de que lucha poco, todavía es considerado como una gran atracción, y realmente posee un contrato muy particular, en el que prácticamente él toma la decisión respecto a con quién desea trabajar, y rara vez podemos decir de que pierde algún combate como para hacer ver a alguien superior a él; no obstante, su actual rivalidad contra Cody Rhodes podría marcar un punto de inflexión sobre este particular.

► ¿Empezará Brock Lesnar a perder combates más a menudo?

Kurt Angle ha sido uno de los rivales más notables que Brock Lesnar ha tenido en su carrera, perdiendo su combate más importante en WrestleMania 19 que tenía en juego el Campeonato WWE. En ese entonces, Angle era un veterano, mientras que Lesnar era una de las Superestrellas emergentes de la compañía, que fue catalogado en aquel entonces como “The Next Big Thing”.

Mientras hablaba en la reciente edición de su podcast The Kurt Angle Show, Kurt Angle notó cómo sentía que Lesnar había llegado a un punto en su carrera en el que necesitaba perder algunos combates importantes. El héroe olímpico agregó que cree que The Beast Incarnate no se encuentra en un punto para perder contra otros luchadores, pero espera que eventualmente lo haga.

“Pensé que Brock estaba en el punto de su carrera en el que iba a comenzar a elevar a otros talentos, pero creo que podría no estar en ese punto. Llega un momento en que tendrá que hacerlo. Algo así como lo que Undertaker hizo con él en WrestleMania. Habrá un día en que Brock Lesnar comenzará a perder aquí y allá.

Esperaba que fuera ahora, pero con el brazo de Cody como está, ahora tiene una salida. Brock mete su brazo en un armbar, y ya sabes, Cody pasa y no toca, se rompe el brazo y parece un héroe. Creo que es muy probable que eso sea lo que va a pasar. Habría dicho hace un mes Cody Rhodes todo el camino, pero siento que Brock Lesnar todavía está en el punto de su carrera en el que no necesita perder todavía, no en el corto plazo”.

Brock Lesnar se enfrentará a Cody Rhodes en Night Of Champions en una revancha de WWE Backlash. Con Rhodes notablemente golpeado antes, los fanáticos creen que Lesnar tomará ventaja de eso y ganará esta vez. No obstante, esto podría desembocar en un tercer encuentro entre ambos, y el resultado podría darle la razón a Kurt Angle.