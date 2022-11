Kim Orton daba a entender recientemente que Randy Orton se sometió a una cirugía de espalda. Hasta ahora no hemos tenido más novededades pero es verdad que no hemos ido teniendo demasiados informes positivos acerca de la recuperación del veterano luchador de WWE desde que tuviera que ausentarse de la programación de la compañía en el mes de mayo. Tampoco podemos tomar como una confirmación las palabras de Kurt Angle pero el miembro del Salón de la Fama preocupará a más de uno hablando de «La Víbora» en The Kurt Angle Show.

► Kurt Angle y la lesión de Randy Orton

“Tu espalda lo controla todo. No puedes hacer nada cuando te duele la espalda. Te daré un ejemplo. Randy Orton acaba de operarse de la espalda. Literalmente no pudo hacer nada, y con suerte esta cirugía está salvando su carrera. Pero así es como te pueden afectar los problemas de espalda como luchador profesional”.

El medallista de oro olímpico sabe perfectamente lo que es tener problemas en la espalda -entre otras muchas zonas de su cuerpo- así que habla con conocimiento, dentro de que no es médico ni sabemos si ha hablado con Randy Orton o no. Aunque por sus palabras parece que sí lo ha hecho; de hecho, cualquiera diría que incluso lo ha visto.

Pero quizá no hay que preocuparse tanto pensando, especulando o imaginando con que su carrera luchística está en riesgo. Al menos hasta que no tengamos más información. El 14 veces Campeón Mundial todavía no se ha pronunciado. Pero veremos qué más novedades tenemos próximamente sobre él mientras deseamos que se recupere y vuelva a luchar.

¿Qué os parecen las palabras de Kurt Angle sobre Randy Orton?