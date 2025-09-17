Kurt Angle compara el ritmo de trabajo en WWE y TNA

Kurt Angle es de las pocas estrellas que ha logrado destacarse tanto en WWE como TNA, logrando campeonatos mundiales y siendo un miembro del Salón de la Fama en ambas, y en su momento confesó que disfrutó trabajar tanto en la primera como en la segunda empresa.

► Kurt Angle disfrutó trabajar tanto en WWE como en TNA

Durante una conversación reciente con The Undertaker en el podcast «Six Feet Under», Kurt Angle comparó los estilos de trabajo entre WWE y TNA y explicó cómo esta última le dio más libertad para ser creativos; sin embargo, admitió que también disfrutó del proceso en la WWE, donde le dieron diversas ideas, ya fueran promos o movimientos en el ring.

«Voy a ser sincero, lo pasé genial en TNA. De verdad. Teníamos mucha más libertad para hacer lo que quisiéramos, las promociones que quisiéramos».

«No me malinterpreten, me gustaba la organización de la WWE. Me encantaba. Me encantaba que me escribieran las promos. Solo tenía que memorizarlas, salir y hacerlas. Pero aquí, en TNA, había que ser creativo. Tenías que encontrar las palabras que decir y salir y tener ideas diferentes en tus combates de lucha libre. No tenías agentes, como en la WWE, así que era muy diferente, pero podías desarrollar tu propia creatividad. Y no me importaba. No les voy a mentir, me gustaba más la WWE, porque me gusta cuando tienes agentes que te dan buenas ideas para tus finales y escritores que escriben por ti. Pero para mí era diferente, y lo disfruté. La primera etapa de Angle en la WWE duró seis años y medio, seguida de una temporada de 11 años en TNA, antes de regresar a la WWE para su último período de retiro, que duró un año y medio.»