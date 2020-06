Una de las noticias más comentadas a lo largo de la semana ha sido la posibilidad de ver a Kurt Angle como mánager de Matt Riddle. La Superestrella recién llegada a SmackDown procedente de NXT, ha hablado en la tarde de ayer viernes 5 de junio con ViBe & Wrestling para aclarar este tema.

Quizás sin quererlo, Matt Riddle también dio pistas acerca del porqué Kurt Angle no ha querido renovar su contrato con WWE. Todas las declaraciones de Riddle las puedes escuchar en este vídeo a continuación:

►¿Quiere Matt Riddle a Kurt Angle como mánager?

Matt Riddle siempre ha sido un competidor muy completo. Es decir, no sólo sabe competir dentro del ring sino que fuera del ring sabe manejarse a las mil maravillas. No le hace falta nadie a su lado que hable por él y desde siempre ha sido consciente que quizás muchas veces sus diálogos en las redes sociales no son bien recibidos por parte de los directivos de WWE.

Esta semana se antojaba clave para el desarrollo del personaje de Riddle en WWE, ya que si el pasado viernes era presentado por el mismo Kurt Angle en el programa azul de WWE, en la noche de ayer se presentaba un espectacular vídeo de la Superestrella justo después de recibir a los medios en su casa (siempre por vídeo conferencia).

Estas fueron las palabras de Matt Riddle para Vicente Beltrán, también colaborador de SÚPER LUCHAS:

"Para serte sincero no sabía nada, porque siempre estoy un poco en el lado oscuro cuando voy a trabajar. Nadie me preguntó si quería tener a Kurt Angle como mánager, pero el propio Kurt me llamó y estuvimos hablando sobre ello y también me dijo que no lo podría hacer en la actualidad porque tiene otro negocio entre manos, creo que algo de nutrición, y que tiene la cabeza al 100% en ese trabajo porque no quiere hacerlo mal.

"De todas formas creo que no me habría dañado tener a Kurt Angle como mánager porque es un caballo ganador; pero si me preguntas si me hace falta te diré que no. No necesito a ningún mánager ni a nadie que hable por mi ni cosas parecidas. Creo que soy una gran Superestrella que puedo apañármelas solo y hablar por mí mismo.

"Quizás si me preguntas dentro de un tiempo si quiero tener a Kurt Angle como mánager te diga que sí, quizás sea buena idea porque es él el gran Kurt Angle, pero en la actualidad no creo que necesite a nadie. Creo que es momento de ser yo mismo y de que la gente me conozca así. No creo que me haga falta un mánager."

►Otras declaraciones de Matt RiddleDurante la rueda de prensa Matt Riddle abordó todos los temas de actualidad ya fueran Brock Lesnar, Goldberg o incluso las últimas declaraciones de Booker T en las que recomendaba a Riddle usar botas:

"No voy a usar botas, voy a seguir siendo yo mismo y porque esto es lo que me ha traído hasta aquí. Creo que si las llevara faltaría a mi persona y no creo que fuera justo tampoco para mis seguidores".

Matt Riddle también quiso referirse a las palabras que Daniel Bryan tuvo para él esta semana cuando dijo que "tiene todas las herramientas para tener éxito" a lo que el BRO original quiso responder:

"Estoy muy agradecido a Daniel Bryan por esas palabras. Significan mucho para mí viniendo de un profesional como él. Él es uno de mis rivales soñados y ahora que voy a estar en SmackDown lo veo más cerca. AJ Styles sería otra de las Superestrellas a la que me gustaría enfrentarme, pero Daniel Bryan está por encima del resto".