Gable Steveson comenzó su andar en la lucha libre profesional, haciendo su debut en el evento Great American Bash el pasado domingo, en una lucha contra Baron Corbin, la cual termino sin ganador.

Durante el desarrollo del combate hizo movidas características de Kurt Angle como el candado al tobillo. En la ultima edicion The Kurt Angle Show, el medallista de oro olímpico se refirió a las similitudes entre los dos.

«Me siento mal por él porque lo comparan conmigo en este momento, y apenas ha comenzado, recién comenzó ahora, así que no sé cómo será su futuro. Sé que es realmente talentoso, realmente atlético, no estoy seguro de cómo es en cuanto a entretenimiento, pero en cuanto al ring, escuché que es realmente bueno». Angle continuó con lo que había oído sobre el debut de Steveson y dijo que se había dado cuenta de que la multitud se enfurecía más cuando se usaban gestos particulares de Angle.

Angle cree que WWE está haciendo que este sea el caso intencionalmente, trabajando activamente en las similitudes entre los luchadores para que empiecen un personaje rudo

«Así que van a hacer que me copie e imite, esto es lo que creo, van a hacer que me copie e imite, para que pueda molestar a los fanáticos, para que comience como un rudo … porque es más fácil ser rudo comenzando que ser un técnico. Así que creo que ellos fueron los que realmente le dijeron que hiciera estas cosas, realmente lo creo y creo que la WWE es brillante por hacerlo».