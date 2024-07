Kurt Angle aprueba a Randy Orton con Chad Gable

Chad Gable compartía recientemente el gran elogio que le dedicó Randy Orton:

«Uno de los mayores cumplidos que he recibido, tal vez el más grande, ocurrió hace unas semanas. Vino de Randy Orton. Me encontró en el vestuario después de uno de mis combates y me dijo: ‘Lo lograste, amigo’. Me dijo: ‘Ya no eres el próximo Kurt Angle. Eso se acabó. No eres el próximo Kurt Angle. Eres tú. Has encontrado quién eres y ahora se lo estás mostrando a todos’. Me quedé sorprendido. Que venga de alguien como Randy, que lo ha hecho todo y recibe los mayores elogios de todos, eso significó el mundo para mí. Así que nunca me molestaron esas comparaciones con Kurt Angle. Pero el hecho de que Randy dijera: ‘Eso se acabó, ya no eres el próximo Kurt Angle, eres tú,’ para mí, ese es un cumplido de otro nivel.»

Embed from Getty Images

► Kurt Angle aprueba a Randy Orton

Y el mismo Kurt Angle está de acuerdo con «The Viper», como señala en The Kurt Angle Show:

«El personaje de Chad se ha desarrollado increíblemente bien. Simplemente me encanta Chad. Tiene una energía genial, una gran actitud. Cuando dijeron: ‘Eres el próximo Kurt Angle’, lo aceptó. Dijo: ‘Estoy orgulloso de ser el próximo Kurt Angle. Es un gran cumplido’. Pero creo que Randy tiene razón. Se ha ganado sus propios méritos. Creo que ha hecho suficientes cosas por sí mismo que ahora se le reconoce como Chad Gable. Ya no es el próximo Kurt Angle. Es Chad Gable, y va a mostrarle al mundo entero lo que puede hacer», apunta el miembro del Salón de la Fama en lo que Chad Gable puede tomar también como una gran alabanza.

Embed from Getty Images

¿Compartes la opinión de Randy Orton y Kurt Angle sobre Chad Gable?

Embed from Getty Images