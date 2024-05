Cody Rhodes, Roman Reigns y The Rock han separado sus caminos temporalmente y Kurt Angle aprovecha para meterse en medio a dar su opinión. Mejor ahora que cuando la rivalidad estaba en lo más alto pues quizá entonces habría tenido que involucrarse con más que con palabras. Con tantas personas involucradas -véase la lucha estelar de WrestleMania XL– incluso alguno de nosotros podríamos ser llamados en algún momento. Así que mejor hablar cuando están a otras cosas.

► Roman Reigns vs. Cody Rhodes en WrestleMania 40

«Lamentablemente, no pude ver a Dwayne. Habría podido si hubiera ido detrás del escenario, pero decidí no hacerlo. Solo vi el evento, pero realmente disfruté esa lucha. Especialmente la última de WrestleMania. Roman Reigns y Cody Rhodes se lucieron. Y me encantó la pequeña aparición de John Cena, The Rock y Undertaker, especialmente The Rock y Undertaker, esos tipos son de la Era de la Actitud. Fue genial verlos en ese momento.»

► The Rock

«Disfruté cómo mezclaron a The Rock con la historia. Pensé que The Rock volvería y derrotaría a Roman Reigns para ganar el título mundial. Quiero decir, parecía que eso iba a suceder, ¿sabes? No estaba seguro si cambiaron las cosas debido a la reacción de los fanáticos o algo así. Pero hacer que The Rock se volviera malo fue una genialidad. Lo hicieron sin esperar la aprobación de los fanáticos, aunque claramente había mucho apoyo. Es increíble que lograran que The Rock fuera el malo. Él también fue realmente bueno, me recordó a sus inicios como villano«, apunta en The Kurt Angle Show.

¿Compartes la opinión de Kurt Angle sobre Cody Rhodes, Roman Reigns y The Rock?