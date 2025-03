Puede sonar extraño decir que una lucha entre Eddie Guerrero y Kurt Angle por el Campeonato WWE en WrestleMania 20 en el Madison Square Garden quedó eclipsada pero así lo siente Kurt Angle. Hemos de recordar que aquel evento lo cerraron Shawn Michaels, Triple H y Chris Benoit con una triple amenaza por el Campeonato Mundial de Peso Completo. También que presenció un mano a mano de Brock Lesnar y Goldberg que supuso el retiro de ambos durante más de una década. O que vio el regreso del Undertaker a su personaje icónico. Sin olvidar que Evolution (Randy Orton y Ric Flair) enfrentaron a The Rock y Mick Foley o John Cena a The Big Show por el Campeonato de Estados Unidos.

► Tan bueno como el mejor

Aún así, sigue siendo uno de los choques más recordados. Pero atendamos a las declaraciones del miembro del Salón de la Fama en WrestleZone:

«Diría que el WrestleMania 20 contra Eddie Guerrero. Ese combate estuvo opacado por un increíble evento principal entre Triple H, Chris Benoit y Shawn Michaels. Ese Triple Threat probablemente fue el mejor Triple Threat que he visto en mi vida. Eddie y yo tuvimos un combate de cinco estrellas; realmente lo hicimos. Pero debido a que ese combate fue el último y el mío con Eddie fue el penúltimo, no fuimos el evento principal, aunque éramos co-evento principal, ¿sabes? Junto con los otros tres, pero ese combate fue simplemente increíble, y creo que opacó el nuestro, que también fue bastante increíble.

No hablo mucho de mi combate contra Eddie Guerrero, y fue un gran combate. Fue un final increíble. Eddie ideó este final de mentir, hacer trampa y robar que fue simplemente genial, donde se quitó la bota, y yo tenía el Ankle Lock puesto, y él, ya sabes, logró sacar su pie de la bota. Terminé sosteniendo la bota en mi mano, y lo cargué. Él me hizo un roll-up y me cubrió, 1-2-3, muy rápido. Así que fue un final de mentir, hacer trampa y robar, y funcionó extremadamente bien.

Al mismo tiempo, me protegió, porque no perdí legítimamente. Así que ese combate fue simplemente increíble y me encanta. Está en mi top tres. Eddie Guerrero, si hay alguien que es tan bueno como Shawn Michaels, es Eddie.»