Desde que se anunciara la firma de Will Ospreay con AEW, esta se ha convertido en una de las noticias más candentes. Desde las declaraciones del luchador afirmando que es hora de ser una leyenda, hasta la comprensión de Eric Bischoff de su decisión, pasando por el apunte de Tony Khan de que hablaron con NJPW para mantenerlo en la familia, la felicidad de Chris Jericho por el fichaje, el comentario de MJF sobre que él es mejor o la información sobre su gran contrato.

► La firma de Will Ospreay con AEW

Ahora continuamos dentro de la misma conversación para conocer la opinión de Kurt Angle. El miembro del Salón de la Fama de la WWE estuvo hablando sobre la conversión de Ospreay en All Elite en el episodio más reciente de su podcast, The Kurt Angle Show. En el mismo, también compartía la preocupación que tenía su amigo Randy Orton sobre la posibilidad de no poder volver a WWE.

«Will, es un luchador europeo, y es un gran técnico. Me encanta su trabajo. Creo que será una gran adición a la empresa. AEW es como el ‘Salvaje Oeste’. Están haciendo algunas luchas locas, pero este tipo las mantendrá bajo control. Mantendrá la lucha centrada en la técnica de la vieja escuela, que es lo que me gusta, y creo que Will Ospreay es uno de los mejores para hacerlo«.

Will Opreay se enfocará en AEW después de Wrestle Kingdom 18 -en el evento, luchará con Jon Moxley y David Finlay por el Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo IWGP- y comenzará en el camino hacia Revolution 2024, donde todavía no tiene una lucha confirmada, aunque sí que sabemos que será donde se retirará definitivamente Sting.