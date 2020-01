Mucho se ha hablado acerca de un posible regreso de Tyson Fury a WWE para tener una lucha especial en WrestleMania 36.

Pero hay otros reportes, menos fuertes, que dicen que uno de los mejores boxeadores del mundo podría entrar de lleno al mundo de la lucha libre.

► Kurt Angle advierte a Tyson Fury

El Miembro del Salón de la Fama WWE, Kurt Angle, fue cuestionado por Amitai Winehouse del Daily Mail de Inglaterra acerca del tema y este respondió con un consejo para Fury:

«Ser un luchador a tiempo completo traje serios desafíos. Para mí, lo más difícil era viajar 300 días al año, y los golpes. Caemos en madera multilaminada. Cuando nos golpean en el ring, es bastante brutal. Cuando empecé a luchar, renuncié. Recibí 3 golpes y dije: ‘Estoy acabado’. Fue bastante incómodo.

«Me lastimé el cuello y la espalda y pensé: ‘Esto es un suicidio’. Te adaptas a eso cuanto más estés en el ring. Sin embargo, debes darte cuenta de que tu calidad de vida después de terminar tu carrera no es tan buena. Creo que eso es algo de lo que cualquiera que quiera entrar a hacer a tiempo completo tiene que darse cuenta, que no van a tener una gran calidad de vida. Pero si es su sueño, deberían perseguirlo. Pero sé que después será difícil.

«Tyson hizo un excelente trabajo en la lucha que tuvo. Si lo calificara como si fuera un luchador a tiempo completo, diría que lo hizo bien, aceptable, pero como es boxeador y nunca había luchado, hizo un excelente trabajo.

«Yo me di cuenta muy rápido que había un montón de gente alrededor mío que era excepcional. Comencé luchando contra el Undertaker, The Rock, Stone Cold Steve Austin, los chicos que eran los mejores en el negocio, así que aprendí de ellos muy rápidamente«.

Por su parte, Paige, quien se retiró prematuramente por una fuerte lesión en su cuello, aunque no descarta regresar al ring, le dijo estas palabras más positivas a Fury:

«Él también ex un boxeador, así que está acostumbrado al contacto físico, ¿verdad? Pero no está acostumbrado a tirar su cuerpo al suelo, a la lona. Es mucho más difícil de lo que parece. Una vez que las personas entran al ring, se da cuenta de que ponen su cuerpo en juego 5 a 6 noches a la semana. Creo que es lo suficientemente duro como para hacerlo, es un tipo grande.

«Es un estilo de vida difícil. Tienes que tener una pasión por el negocio si quieres hacerlo. Además, estás en la carretera todo el tiempo. Apenas estás en casa. Sufres de dolores y achaques y luego tu cuerpo empeora progresivamente. Tienes que ser fuerte.

«Y luego está las críticas que recibes, también. Llegas a mucha gente y estás bajo un microscopio y tienes que tener una piel dura. Si quieres venir y unirte a este mundo, pero si no, no te recomendaría este negocio«.