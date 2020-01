Si alguien sabe de buena lucha libre, dolores, tristezas y adicciones a las drogas, los analgésicos y el alcohol es Kurt Angle. El ahora exluchador vivió fuertes etapas a causa de sus demonios que pusieron su vida en riesgo.

Por eso, si alguien es el indicado y el mejor para tratar de aconsejar a Jeff Hardy, otro hombre que ha vivido y actualmente vive una mala etapa en su vida a causa de sus adicciones, ese es Angle, Medallista Olímpico de Oro.

► Kurt Angle aconseja a Jeff Hardy

En una reciente entrevista con Chris Van Vliet, Angle, quien llegó incluso a ocultarle sus adicciones a Vince McMahon, tuvo unas palabras de apoyo para Jeff.

«No es fácil… pasar por estos problemas no es fácil, especialmente con el alcohol y las drogas, ya sabes. No sé cuál es el problema exacto con Jeff que le causa sus adicciones. Pero, sabes, si el problema es que siente demasiado dolor en su cuerpo, me puedo identificar completamente con la situación que está viviendo.

«Creo que, de cualquier manera, la forma de trabajo de Jeff, ese estilo luchístico lleno de movimientos temerarios que hace noche tras noche, tiene que ser dado de baja. Hay una manera de lidiar con el dolor, pero las drogas y el alcohol no son el camino. Ayuda temporalmente, pero no es el camino. Siempre rezo por Jeff. Amo a ese niño, Sé que puede superar esto».

Angle se mostró aliviado, feliz y esperanzado del hecho de que Jeff esté trabajando arduamente en rehabilitarse tras una solicitud de la WWE para que se hiciera cargo de sus problemas de salud y se apoderara nuevamente de su vida. Quizá es por eso que la compañía McMahon no lo ha despedido, además de la alta estima que le tienen, claro está.