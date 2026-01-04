Kuro y Michael Oku tendrán revancha por el título mundial de APC

Como ocurre con NJPW y su magno evento, Wrestle Kingdom, APC presenta su mayor cita del calendario en los primeros días de cada año, que no es otra que una celebración de cumpleaños, donde habitualmente suelen congregarse nombres notorios ajenos a la escena francesa. Y como primer anuncio para su 22 aniversario, todo un «All Elite».

El pasado octubre, con New World, APC ya demostró que la marcha de Aigle Blanc a WWE (ahora Elio LeFleur) no pesará demasiado, pues la cantera gala está plagada de talentos atractivos. Hoy día, su principal muestra es Kuro, quien estelarizará ese natalicio como Campeón Mundial APC, aunque puede que salga del show sin corona.

«Mr. Hype» deberá defender su oro ante Michael Oku, la cara de la lucha libre británica actual, contra el que ya compitió anteriormente, viéndose las caras el pasado junio bajo los focos del evento Heels Have Eyes: Pray Four Paris de la promotora 4th Rope. Ambos pusieron sobre la mesa sus respectivos títulos, cuando por entonces Oku portaba el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro, pero el duelo quedó sin resultado tras la interferencia de varios gladiadores.

Para su revancha, sólo la presea de APC estará en juego. Principalmente, porque Oku no es campeón. Sin embargo, justo hoy podría recuperar su estatus, ya que se medirá a Jay Joshua de manera titular en Live In London 103.

► Cartel APC Anniversary XXII

He aquí todo lo que presentará hasta ahora este Anniversary XXII de APC, a realizarse el 10 de enero desde el Studio Jenny en Nanterre (Francia) y que podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la empresa.

CAMPEONATO MUNDIAL APC: Kuro (c) vs. Michael Oku

CAMPEONATO DE PAREJAS APC: Suplex Republix (Cuma Bolat y Zack Eriti) (c) vs. Starboyz (Jadon Carter y Lio Jayce)

CAMPEONATO EUROPEO APC, APOCALYPSE MATCH: Participantes por determinar

JGU vs. Céline Faery vs. Cory Zero

⭐️𝐀𝐍𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐀𝐑𝐘 𝐗𝐗𝐈𝐈 ⭐️

📅 10 janvier 2026 – 19h

📍 Studio Jenny – 1, avenue Jenny, 92000 Nanterre



Lors de leur dernier affrontement, à Pray four Paris de @4thRope , The Master of the Half-Crab et Mr. Hype n’ont pas pu terminer comme ils l’auraient souhaité.



À… pic.twitter.com/6aOQ44skrz — APC CATCH (@APCcatch) December 27, 2025