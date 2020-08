Kulikitaka: "En la lucha, la mayoría no tiene conciencia sobre el riesgo del covid"

«Si me llegara a contagiar, es muy probable que yo salga bien librado, pero no tengo la certeza de que algún familiar pueda sobrevivir si lo contagio», dice el luchador hidalguense Kulikitaka.

Kulikitaka tiene una experiencia de más de diez años. Se ha desempeñado en diferentes empresas, y es la primera vez que ha estado inactivo por tanto tiempo. La razón es la misma que pueden argumentar los luchadores de todo el mundo: La pandemia de covid-19.

Abordamos al gladiador oriundo de Pachuca Hidalgo, quien nos dio su opinión sobre esta situación que se vive con la contingencia.

“Hablo desde mi percepción, la cual desafortunadamente no es parecida a la del resto de gladiadores jóvenes. Porque la mayoría no tiene conciencia sobre el riesgo que existe. Es verdad que con el solo hecho de subirnos a un ring estamos en riesgo, pero ahora con un virus de por medio, el cual aún no tiene un tratamiento eficaz. Es doblemente riesgoso, considerando incluso, que nunca han existido garantías reales, para protegernos como luchadores”.

Obviamente, Kulikitaka no ha participado en eventos sin público: “No sé cuánto tiempo estaré fuera, pues aún las autoridades permitan realizar funciones, si no hay certeza medica garantizada sobre el tratamiento de esta nueva enfermedad, prefiero mantenerme lejos para no exponerme ni a mí ni a mis cercanos.

“Dirán qué payaso. Ya estamos en semáforo naranja, pero podríamos estar en verde y el riesgo sigue presente. La medicina sigue en la búsqueda de una cura o de algo que minimice los efectos del coronavirus.

"Si me llegara a contagiar, es muy probable que yo salga bien librado, pero no tengo la certeza de que algún familiar pueda sobrevivir si lo contagio. Entre que son peras o son manzanas, mejor no abrirle la puerta a esa posibilidad. La lucha libre no es mi actividad esencial, y aunque tenga muchísimas ganas de estar en un ring, primero es mi salud y la de mi familia".

— ¿Cuál es tu opinión acerca de que las empresas realicen funciones vía streaming, con donaciones, y sin público en estos tiempos de confinamiento para dar trabajo a los elementos?

“Considero que la adaptación a una nueva dinámica es inminente. Las funciones vía streaming facilitan a los fans a disfrutar del espectáculo. Pero eso ya se hacía esto antes, y ahora, en estos momentos de la pandemia, me parece imprudente.

"¿Por qué? Porque a pesar de que 'existan todas las medidas necesarias', existe el riesgo de contagio hasta durante el traslado a la arena. Yo desconozco si antes de llegar a la función, a pesar de que todos los elementos hayan respetado el confinamiento, pudieran contraer el virus.

"Ahora bien, si no van a pagarles a los luchadores la cantidad mínima para realizarse una prueba, es decir, uno 3500 pesos, para saber si se está libre del virus, mucho menos vale la pena arriesgarse a contraer una enfermedad así. No vale la pena a cambio de una cantidad con la que podrá comer un día, quizá dos. Insisto, la salud es primero.

“Las actividades deportivas —debemos entenderlo—equivalen a las de entretenimiento. Si fueran una actividad esencial, no se hubieran detenido. Aunque se argumente sobre las muchas fuentes de trabajo que generan, debe caber la prudencia y la reflexión individual.

"La afición debe entender que por muchas ganas que tenga de ver luchas, deben cuidar su salud. No somos superhéroes. Es muy fácil para el público ir a funciones clandestinas, pero deben estar conscientes que no es el momento. Y si quiere apoyar a sus gladiadores, que les compren productos oficiales que es un beneficio directo, no una donación o un pase digital”.

— ¿Cómo vislumbras el futuro de la lucha libre en el estado de Hidalgo?

“Lo veo complicado, pero sencillo a la vez. En teoría es un proceso bastante laborioso, por está el contacto físico entre luchadores, pues es un deporte de contacto. Se tendrían que cambiar muchos hábitos y costumbres. Sin embargo, al no existir una autoridad encargada de regular el deporte, nadie podrá decir esto está bien, esto está mal. Todo queda en manos de los recursos de cada empresario. Y eso significa que no existe garantía de nada".

► La responsabilidad de quienes decidan participar en estos eventos

“Esa responsabilidad está en cada luchador. No se les puede obligar a nada. Pero lo que puedo decir es que si viven solos y no conviven con personas del sector vulnerable, podrían seguir adelante sin remordimientos, pero si son padres, tienen cerca a sus padres o a sus familias, o tienen un trabajo extra donde tengan contacto con otras personas, deberán preguntarse: ¿Estoy realmente consciente de podría estar provocando alguna muerte? En lo personal, prefiero aguantarme a correr el riesgo de que me falte alguien.