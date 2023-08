KSI: «Yo sí puedo ver a John Cena. Soy diferente»

«Desarrollé una maniobra especial en la WWE llamada ‘You Can’t See Me’, en la que pongo mi mano frente a mi cara y digo: ‘¡No puedes verme!’. Y la razón por la que hice esto es porque mientras estábamos haciendo el álbum en el que está mi tema musical, mi hermano menor Sean estaba haciendo ese baile que Tony Yayo hizo en uno de los videos de G-Unit: puso su mano sobre su cabeza y la balanceó. Y yo estaba como: ‘Hombre, ¿qué estás haciendo? Eso parece ridículo’. Él estaba como: ‘¡No, de ninguna manera, es el baile de Tony Yayo!’. Y yo digo: ‘¡Lo haré en la televisión!’. Y él dice: ‘Te reto a hacerlo en la televisión’«. John Cena contaba así el origen de su clásico «You Can’t See Me» en The Tonight Show with Jimmy Fallon.

► ¿KSI puede ver a John Cena?

Nadie puede ver a John Cena. ¿O si? La celebridad de YouTube y el boxeo, además de socio (y amigo) de Logan Paul en Prime, entre otras muchas cosas, KSI dice que sí puede hacerlo. Lo hizo en una reciente conferencia de prensa para promocionar su próxima visita a las cuerdas como púgil; el 14 de octubre va a verse las caras con Tommy Fury, quien viene de vencer a Jake Paul. En el mismo evento, Logan estará peleando con Dillon Danis. KSI además también ha hecho alguna aparición en WWE. El británico hace de todo.

KSI: “I am the one that can see John Cena, I’m different” Dawg 😂😂 #KSIFury pic.twitter.com/lMSAcVSOBF — MuscleManMalcolm (@MalcolmMuscle) August 22, 2023

¿Qué tan interesante sería una lucha entre John Cena y KSI en WWE? Habría que verlo. Pero cabe mencionarse que el boxeador, empresario, youtuber… no tiene interés en unirse al McMahon Empire por el momento. Por otro lado, su relación con la lucha libre no se limita solo al mismo pues también, aunque aquí realmente no existe ninguna historia, ha recibido una amenaza de John Morrison, quien actualmente trabaja entre AEW y la escena independiente.