KSI explica por qué odia a Jake Paul

KSI puede ser socio de su hermano, pero no espere que sea amigo de Jake Paul en el corto plazo. Principalmente YouTuber y rapero, KSI ha pasado gran parte de los últimos años construyendo la escena emergente del boxeo influyente que él ayudó a crear.

En ese tiempo, ha chocado repetidamente con Jake Paul, generalmente sobre el tema de quién ganaría en una pelea . Pero, como le explicó KSI a Ariel Helwani en The MMA Hour , no se trata solo del ego; a él tampoco le gusta el hombre.

“No sé, nos hemos odiado durante tantos años. Creo que hay varias razones, pero como realmente no me detengo en eso hasta que llega el momento, realmente no lo sé.

“Creo que es ego. Es uno de esos en los que él piensa que es mejor que yo, yo creo que es basura, y creo, sé que todos los demás no creen, y mucha gente cree que me va a destruir, pero sé lo que soy. , y sé lo que he hecho en cuanto a entrenamiento, y sé que fumaría a Jake. Pero necesito mostrarles a todos lo que sé. Y a través de mí peleando con gente como Woodley y Temperrr… toda esta gente en la atmósfera, la gente comenzará a creer que realmente estoy al tanto.

“Simplemente no estamos de acuerdo. Simplemente creo que es un idiota. Simplemente no creo que sea una buena persona. Sé que tiene amigos, sé que tiene mucha gente a la que gusta, pero hay mucha gente que lo odia, y yo soy uno de ellos. Simplemente no me gusta. Simplemente no me gusta todo de él. Y siento que él también intenta cagarse en todo lo que he hecho o por lo que he trabajado duro. Cuando lo miro, digo: ‘En comparación con lo que has hecho, para mí, no estás a mi nivel, pero aún así te lo mostraré’. Alguien que dedica todo su tiempo al boxeo, todavía puedo venir de todas mis giras musicales, todos mis videos de YouTube, todos mis videos de Sidemen, lo que sea, mi Prime, etc., puedo entrar en tu reino y aun así noquearte. ”

Como los dos nombres más importantes en el boxeo de influencers, parece inevitable que en algún momento, KSI y el joven Paul finalmente resuelvan sus diferencias en la jaula. El propio KSI sugiere que ese es su objetivo “último” en el boxeo, sin embargo, cree que realmente lograrlo requerirá mucho esfuerzo.

“Estamos trabajando en ello. Parecemos noviembre, diciembre. Solo sé que va a ser un largo ir y venir con las negociaciones. ¿Quién es el lado A, el tamaño del anillo, cuál es el peso o cuál es el bolso? ¿Estará en DAZN o en Showtime? Hay mucho de ida y vuelta cuando se trata de estas cosas. Es uno de los que está sucediendo, lentamente, pero solo me estoy enfocando en noquear a Temperrr y noquear a mi próximo oponente y eventualmente llegar a Jake”.