Kris Statlandler retiene el Campeonato AEW y rechaza a The Dead Raiders

La campeona de AEW, Kris Statlander, defendió con éxito su título al derrotar en mano a mano a Mina Shirakawa, consolidando así otra importante victoria dentro de la división femenina.

Tras el combate, Wheeler Yuta apareció en compañía de Jon Moxley y el resto de The Dead Raiders para felicitar a Statlander e invitarla a unirse al grupo. Sin embargo, la campeona dejó en claro su postura: en lugar de aceptar, atacó a Yuta y escapó junto a su amiga Harley Cameron, enviando un mensaje contundente de independencia y resistencia frente a la facción liderada por Moxley.

La tensión no terminó ahí. Acto seguido, Darby Allin hizo su aparición para encarar a Jon Moxley y lanzarle un reto directo para medirse en AEW WrestleDream, encendiendo aún más la rivalidad rumbo al magno evento.

Kris Statlander turns down the Death Riders! #AEWDynamite pic.twitter.com/vTS0LMBIZh — Fightful Wrestling (@Fightful) September 25, 2025

► ¿Qué sucederá con Statlander y los Dead Raiders?

La ofensa de Statlander no quedará olvidada por los Deead Raiders que seguro bucarán venganza, mientras que Allin no quita el dedo del renglón y quiere terminar con Jon Moxley.