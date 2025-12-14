Kris Statlander vs. Jamie Hayter por el título en AEW Worlds End 2025

Esta tarde, en AEW Collision, vimos cómo Kris Statlander y Jamie Hayter hicieron equipo para luchar ante Julia Hart y Skye Blue. Esta lucha se da porque desde hace semanas, el Triangle of Madness ha atacado a varias luchadoras tras bambalinas en las últimas semanas y Hayter y Statlander creen que deben parar eso. Skye y Hart las atacaron juusto al sonar la campana. Hayter y Statlander se recuperaron con un azotón contra la lona y doble codazo volador sobre Blue.

► Momento clave

Las Sisters of Sin dominaron durante varios minutos a Statlander, hasta le hicieron otra rodada a espaldas. Luego, todas las cuatro se dieron entre sí en el ring. El final llegó cuando Hayter recibió una patadota a la cara de parte de Blue, pero le respondió con un súplex alemán, una quebradora de espaldas y su remate final, la Hayterade.

► ¿Y ahora qué?

Lo predicho: después de la lucha, Jamie Hayter se enojó con Kris Statlander en la entrevista tras bambalinas y la retó a una lucha titular. Kris Statlander expondrá el Campeonato Mundial Femenil AEW ante Jamie Hayter en el PPV AEW Worlds End 2025, el sábado 27 de diciembre desde la Now Arena en Hoffman Estates – Chicago, Illinois.