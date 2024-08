Kris Statlander se convierte en la retadora al Campeonato Femenil CMLL

Kris Statlander quiere el Campeonato Femenil del CMLL, el cual está en posición de Willow Nightingale, por lo cual consiguió un combate eliminatorio para el evento de AEW Dynamite de este 31 de julio.

Stlander traicionó hace varias semanas a Willow, olvidando la amistad que por mucho tiempo tuvieron, por lo que ahora buscó quitarle el cetro que consiguió en Fantasticamanía USA.

Ambas luchadoras presumen de ser fuertes y realizar poderosos ataques, algo que sucedió en todo momento del combate, donde la candidata a retadora sacó todo lo que tenía en su arsenal para intentar tomar el control y llevarse el duelo.

Abajo del ring, Willow se distrajo con Stokely Hathaway lo quue fue aprovechado por Statander quien casi se lleva el combate; sin embargo, nuevamente Stokely fue factor, pues distrajo al réferi, para que Kris golpeara con una cadena a su rivial para noquearla y convertirse en retadora por el Campeonato del CMLL.

Al final, Kris Statlander golpeó con una silla a su rival, incluso también agredió a los integrantes de seguridad.

No one is safe from Kris Statlander!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@WillowWrestles | @CallMeKrisStat pic.twitter.com/1aKiVjzGb0

— All Elite Wrestling (@AEW) August 1, 2024