La Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, puso en juego su corona ante Thekla, una retadora que ha ganado impulso rápidamente como parte del Triangle of Madness.

► Momentos clave

La ‘Araña Tóxica’ Thekla comenzó la lucha con burlas hacia Kris Statlander, quien de inmediato mostró su poderío, conectándole una guillotina en la nuca para después elevarla en bandera abajo del ring, sosteniéndola en lo alto por una docena de segundos antes de dejarla caer en súplex.

Thekla se recuperó, y siguió la misma tónica de lucha poco técnica. Un doble pisotón en la espalda de Statlander, quien estaba abajo del ring, fue el preámbulo de un látigo irlandés hacia las escaleras metálicas.

La retadora aplicó la de a caballo con torsión al cuello. Poco después, una tarántula invertida, misma que Statlander se quitó al latiguearla de cara hacia el esquinero.

Michinoku Driver de Statlander para dos segundos. Thekla atacó con patada a la cabeza. Lariat de Statlander. Ambas se fueron a las alturas, desde donde Thekla aplicó superplex. Statlander salió del ring. Thekla se le fue encima con plancha suicida.

En un juego de cuerdas, Thekla impactó a Statlander con Spear. Luego la amarró con tirabuzón estilo pulpo y un Curb Stomp para dos segundos. Thekla evitó el Saturday Night’ Fever, pero no pudo evitar un powerbomb, tras el cual, Statlander la terminó con Saturday Night Fever.

► ¿Y ahora qué?

Penelope Ford y Megan Bayne estuvieron atentas a las acciones y aparecieron después de la lucha. El reinado de Statlander no ha dejado de estar en peligro.