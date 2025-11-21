Kris Statlander previo a Full Gear: «Estoy harta»

La actual Campeona Mundial AEW Kris Statlander habla de su próxima defensa ante Mercedes Moné en Full Gear 2025, Blood and Guts, la división femenil y más.

► En palabras de Kris Statlander

El significado de ganar el título tras sus lesiones:

“Sí, un poco. Nunca quise que mi oportunidad de ganar el campeonato se sintiera forzada o que llegara en el momento equivocado. Siento que este probablemente es el mejor momento que podía ocurrirme. Todo pasa por una razón. Siempre he pensado que mis lesiones me hicieron mejor luchadora a largo plazo, y necesitaba pasar por eso para llegar a donde estoy hoy. Si esto hubiera pasado hace tres años, quién sabe… podría haber tenido mi segunda lesión de rodilla antes o después de ganar el título. Siento que todo sucedió como debía.”

La química con sus rivales:

“Creo que sí, que hay una química muy visible y palpable para que la gente la vea y la sienta. Siempre trato de sacar lo mejor de mis oponentes y empujarlos a lugares que normalmente no creen que puedan alcanzar. Ella es alguien que se alimenta de eso muy bien, quizá necesitaba eso más de lo que pensaba. Es una luchadora increíble; ¿quién no querría la oportunidad de enfrentarse a alguien así?”

Los objetivos de otras luchadoras:

“Está bien establecer metas y querer lograr todo, incluso lo imposible. Para ser campeona mundial necesitas enfocarte por completo y darlo todo. Quiero demostrarle que no es solo un accesorio más, que cada título que tiene significa algo.”

La necesidad de vencer a otras rivales para consolidarse:

“Sí, definitivamente siento que necesito probarme frente a ella. El año pasado, cuando nos enfrentamos, estaba tratando de probarme ante otros. Ahora tengo algo completamente mío que ella nunca ha tenido. Es una manera de ponerla un poco en su lugar: ya no es la única que puede dominar este sitio.”

La experiencia “Blood and Guts”:

“Fue increíble, todos nos divertimos mucho. Muchos de nosotros somos un poco locos, y fue genial mostrar otra faceta de nuestras habilidades. No se trata de pensar en qué debemos hacer, sino de aprovechar el talento de todos en el ring para crear momentos memorables.”

La barra que se ha establecido en AEW para las luchas hardcore femeninas:

“Definitivamente se ha marcado un estándar, especialmente siendo la primera de este tipo para mujeres. Hicimos cosas muy locas, y muchos de nosotros tenemos ideas aún más extremas. Con las mujeres en combates hardcore, siempre hay que esperar lo inesperado, porque no sabes hasta dónde podemos llegar.”

Su breve etapa como “heel”:

“Sí, me gustó. Habría hecho algunas cosas diferente, pero cuando trabajas con otros, todo es un esfuerzo en equipo y hay que acomodarse. No siempre estás a cargo de todo. Sería divertido volver a hacerlo. La gente cree que cambio de opinión cada semana, pero no es así; desde entonces he estado construyendo mi nombre y ganándome respeto.”

Cómo se dio su momento de campeonato:

“Prefiero que los fans no sepan todo lo que va a pasar. Así debería ser: no deben esperar conocerlo todo. Arruina la experiencia buscar spoilers o resultados anticipados. Es frustrante cuando alguien dice que el wrestling es malo porque no ocurre lo que quieren. Estoy feliz de haber sorprendido al mundo de la manera en que lo hice.”

Sobre derrotar a Mercedes y consolidarse:

“Estoy harta de tener que probar mi valía continuamente. Ya lo hice con Toni Storm y ahora debo hacerlo con Mercedes. Ser campeona ya es prueba suficiente de mi capacidad. Pero estoy feliz de arruinarle su desfile y, si soy el catalizador de su caída, me honra ser quien lo haga.”