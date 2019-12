En el episodio de AEW Dynamite del 18 de diciembre, Kris Statlander venció a Britt Baker y se ganó el derecho a ser la retadora número uno al Campeonato Femenil AEW que ostenta Riho. Se había pactado este encuentro titular para el episodio de Dynamite de año nuevo, que se llevará a cabo en Jacksonville, Florida.

A pesar de que la compañía ha estado promocionando este encuentro titular, AEW anunció este viernes que, debido a un compromiso previo, Statlander no competirá en el episodio del 1 de enero de Dynamite y, por lo tanto, no se enfrentará a Riho por el título. Como resultado, Riho ahora defenderá su título en una lucha de cuatro esquinas contra Britt Baker, Hikaru Shida y Nyla Rose. Esta última, regresará de la suspensión que le fue impuesta por AEW.

