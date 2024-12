Kris Statlander luchará contra un talento del programa WWE ID

Ya que WWE no parece tener planes inmediatos de establecer NXT Europe, ¿por qué no mirar en casa, pensarían Triple H y Cía? En este sentido, muchos temen que el programa WWE ID acabe suponiendo para la escena independiente de EE.UU. lo mismo que supuso NXT UK para el circuito británico.

Claro está, del lado opuesto, los competidores contratados por WWE como talento de desarrollo no pensarán lo mismo, caso de Bryce Donovan, uno de los primeros nombres anunciados del programa, quien el próximo día 31, paradojas de la vida, se enfrentará, acompañado de Mark Sterling —bajo contrato con AEW— a Kris Statlander, también «All Elite», en el evento Heavy Lies The Crown de Beyond Wrestling.

Donovan, no obstante, ya tiene bagaje bajo los focos de la casa Élite y en ROH, y además fue entrenado en la misma escuela donde MJF se forjó como luchador, Create A Pro Wrestling, de la promotora homónima. A lo largo de su trayectoria «indie», asimismo, Donovan conjuntó con Max Caster el equipo Shook Crew.

Tras perder ante Mercedes Moné en Full Gear 2024, Statlander regresó a los rings de AEW el pasado sábado, durante Collision: Winter Is Coming, donde venció a Tootie Lynn.

Dentro de dos semanas, desde el White Eagle de Worcester (Massachusetts, EEUU), Beyond Wrestling presentará nueva edición de Heavy Lies The Crown, cuyo cartel provisional luce así.

BREAKING: @callmekrisstat 🆚 @BryceDShook w/ @MarkSterlingEsq has been signed for «Heavy Lies The Crown» on Tuesday, 12/31 at White Eagle in Worcester!



🎟️ New Year’s Eve tickets: https://t.co/aEukOmNwHE



Plus:

– @AtrocityKrule 🆚 @MarcusMathers1

– @alternative_ag 🆚 @b3cca4ever pic.twitter.com/2RDXetLqaF