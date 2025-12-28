Kris Statlander resiste a Jamie Hayter y retiene el Campeonato Femenil AEW

Kris Statlander defendió el Campeonato Femenil de AEW ante Jamie Hayter en un duelo que desde el arranque dejó claro que no habría tregua. La campeona y la retadora se midieron en un choque de estilos similares, con fuerza, intensidad y golpes directos como eje central del enfrentamiento.

Hayter buscó sorprender de inmediato con el Hayterade, pero Statlander reaccionó a tiempo para evitar el daño. Ambas intercambiaron golpes con dureza, llevando la acción a ringside, donde Kris castigó con un Neckbreaker entre las cuerdas y un Famouser sobre el filo del ring. Jamie respondió lanzándose desde la mesa de comentaristas con unas patadas que consiguieron hacer que tomara el control.

► Momentos claves

El desenlace llegó cuando Statlander logró frenar el Hayterade, resistió el Saturday Night Fever y, tras un último esfuerzo, conectó el castigo definitivo para conseguir la cuenta de tres y retener el Campeonato Femenil de AEW.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Kris Statlander consolida su reinado como una campeona sólida dentro de la división femenil de AEW, mientras que Jamie Hayter, pese a la derrota, dejó claro que sigue siendo una contendiente de mucho cuidado.