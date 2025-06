Kris Statlander gana su lugar en el Casino Gauntlet de AEW All In

Kris Statlander se impuso en una intensa lucha de cuatro esquinas ante Athena, Thunder Rosa y Willow Nightingale para convertirse en la participante #1 del Casino Gauntlet en AEW All In.

Desde el inicio, la acción fue frenética. Athena intentó cubrir a Statlander, pero fue atacada por sus rivales y enviada fuera del ring, donde Willow la castigó con un Cannonball. Thunder Rosa y Kris intercambiaron golpes hasta que Athena regresó para tomar el control, solo para ser derribada junto a Rosa por un Suplex de Willow.

El combate tuvo múltiples intentos de cobertura y acción en todos los frentes. Rosa y Athena intercambiaron pins, mientras Kris y Willow mostraban su química con movimientos bien anticipados. Un Stomp de Rosa casi le da la victoria, pero todo cambió con la intervención de Marina Shafir quien intentó atacar a Nightingale.

Willow lo alejó con un Pounce, pero esa distracción fue suficiente para que Statlander conectara su Wednesday Night Fever y se llevara la victoria.

Con este resultado, Kris Statlander asegura la primera posición en el Casino Gauntlet en AEW All In, perfilándose como una de las grandes favoritas.