Kris Statlander: “Pensamos: ¿qué estamos haciendo?”

► En palabras de Kris Statlander
La presión de ser campeona mundial
“Es mucha presión, pero cuando intentas estar siempre en lo más alto de tu nivel, la presión siempre está ahí.”
El respeto de Jade Cargill y Toni Storm
“Creo que a todo el mundo le gusta abrazarme, quizá doy buenos abrazos, no lo sé. Pero fue muy especial porque ambos momentos se sintieron como un ‘paso de antorcha’. No sé qué hice para merecerlo, pero estoy agradecida cada día de que ellas dos piensen tan bien de mí.”
Dudas sobre si los fans la aceptaban como campeona
“A día de hoy todavía siento que no me aceptaban como su campeona. Y lo entiendo, porque Toni es increíble, estaba muy ligada al título durante mucho tiempo y por algo. Yo aparecí un poco de la nada. La vida a veces es así, impredecible. Solo intenté dar el mejor reinado posible. No soy Toni Storm, nunca lo seré, pero soy yo, y lo mejor que puedo hacer es dar lo mejor de mí.”
La victoria sobre Mercedes Moné
“Fue un gran momento para mí conseguir finalmente esa victoria. Pero ella me empujó a convertirme en la persona capaz de derrotarla. Si no me hubiera ganado dos veces antes y llevado al límite, no me habría obligado a mejorar y convertirme en campeona. Es increíble y su presencia motiva a todo el mundo. Estoy agradecida por todo lo que hemos vivido juntas… aunque intentara atropellarme, cubrirme de tarta y todo eso.”
Su respeto por Mercedes Moné y sus fans
“No los culpo. Ella es increíble por algo. Si no fuera su rival, probablemente sería su fan. De hecho, un poco lo soy. Es difícil no serlo. Intento llevarme bien con sus fans… porque también los quiero para mí.”
El regreso de su personaje “alien”
“Era algo que teníamos en mente desde hace tiempo y nunca pudimos hacerlo. Pensamos: ¿por qué no ahora? Me gusta ser diferente, hacer cosas únicas. Fue un esfuerzo de equipo y me hizo sentir importante.”
Sobre Bayley y la foto viral
“Bayley es una gran apoyo para la lucha femenina. Fue a un show en el que yo luchaba y simplemente nos conocimos en backstage y nos hicimos una foto. Fue solo eso, una amiga apoyando a otra.”
El caos del Blood & Guts femenino
“Antes del combate era como ‘vale, vamos a hacer esto’. Y de repente empieza el show, somos el primer combate y pensamos ‘Dios mío, esto está pasando’. Estábamos sangrando, en medio del caos… hay momentos en los que piensas ‘¿qué estamos haciendo?’. Fue caótico, pero en el mejor sentido.”
Su estilo: riesgo vs lucha tradicional
“Me encanta hacer combates extremos, pero también creo que hay algo muy bonito en un gran combate tradicional. No quiero depender siempre de estipulaciones. Uno de mis tipos de combate favoritos es el tag team cuando está bien hecho.”
Interés en el tag team
“Es el único título que no tengo. Me gustaría volver a eso algún día, pero ahora no, porque mis amigas son las campeonas y respeto eso. Pero sí, me encanta la lucha por parejas.”
Críticas al posicionamiento de sus combates
“No hay mucho que pueda hacer más que salir ahí y dar el mejor rendimiento posible. Si sales primero, la gente está más fresca. Pero también hay tanto talento en un show que es normal que el público se canse. Quizá tengo que mejorar yo o intentar cambiar eso, pero solo puedo dar lo mejor con lo que me dan.”
La polémica promo contra Leyla Hirsch
“Sí, recuerdo lo que dije. Pedí permiso para decirlo, no fue algo fuera de guion. ¿Fue una locura? Sí. Pero si alguien está siendo una mocosa conmigo, ¿qué esperas que diga? Me estaba atacando, me estaba golpeando… me empujaron al límite.”
El crecimiento de la división femenina de AEW
“Cuanta más gente, mejor. Es divertido enfrentarte a nuevas luchadoras porque te hace crecer y mejorar. Quiero a gente que venga con la misma ética de trabajo, que quiera estar al nivel más alto. Todos queremos lo mejor para el show.”
Mensaje a los fans
“Gracias por estar conmigo en todo: en los buenos momentos, en los malos, en la incertidumbre. Siempre doy lo mejor de mí por vosotros. Seguid conmigo, porque no estaría aquí sin vosotros.”