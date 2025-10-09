Kris Statlander, Campeona AEW: «¿Lo merezco?»

La actual Campeona Mundial AEW y ex-Campeona TBS, Kris Statlander, habla de qué monarca quiere ser, Toni Storm, Death Riders, los animales, las lesiones y más.

► En palabras de Kris Statlander

Ganar el campeonato en All Out

“Ese día estaba extrañamente muy tranquila. No sé por qué. Quizá porque sabía que habían pasado cuatro años desde mi última lucha por el título mundial femenino, y sentía dentro de mí que me había estado preparando todo este tiempo.” “Antes de salir al ring ya sabía lo que estaba lista para lograr, sabía que era mi turno de tomar el trono. Sentí paz, como que por fin había llegado mi momento.” “Lo que se retrasa no siempre se niega. Mis lesiones o los obstáculos no significaban que yo no debía estar aquí; solo que mi camino era distinto. Y honestamente, creo que no sería la luchadora que soy hoy sin haber pasado por esas lesiones.”

Before they battle for the #AEW Women’s World Championship at #AEWWrestleDream, @ReneePaquette breaks down the numbers between champion @callmekrisstat and challenger “Timeless” Toni Storm! Watch #AEWDynamite Title Tuesday LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/i2ZcgctX4i — All Elite Wrestling (@AEW) October 8, 2025

Presión, confianza y evolución personal

“Sí, sentía presión. Sobre todo porque a principios de este año realmente no estaba haciendo nada que me respaldara como contendiente al campeonato.” “En las últimas semanas o meses sentí que debía subir de nivel, no solo en el ring, sino también con mis promos y todo lo demás, para demostrar que todavía tenía algo por lo que luchar.” “Hubo momentos en que quería revivir el pasado, cuando todo era divertido y alegre, y no me importaban las metas. Pero ya no estoy en esa etapa. Ahora todo es un ambiente de vida o muerte, y eso me ayudó a enfocarme.” “Escuchar consejos de grandes personas siempre sirve, pero he aprendido a no dejar que otros decidan quién soy. Tomo consejos, sí, pero al final sé que puedo ser dueña de mi propio camino.”

Rivalidad y respeto hacia Toni Storm

“Toni Storm es una de las mejores luchadoras de nuestro roster. Nunca un campeonato ha estado tan asociado a una luchadora como ese cinturón lo estuvo con Toni. Fue algo loco ser yo quien le quitara ese título.” “A veces aún tengo dudas de si soy lo suficientemente buena para merecerlo, pero también sé quién soy y todo lo que me transformé en mi carrera. Nunca he tenido un mano a mano con Toni. Eso será el verdadero test para ver quién merece más.”

Rechazo a los Death Riders

“No acepté unirme a los Death Riders porque ya he estado en la posición de dejar que otros me digan qué hacer, y eso me llevó a fracasos. Ellos querían convertirme en algo que no soy. No necesito que me conviertan en una ‘killer’; ya he demostrado que puedo serlo por mí misma. Además, ¿qué ganaba yo con unirme? Nada, solo acabar como Yuta, siendo usado y lanzado a los lobos. Prefiero luchar por mí misma.”

Lesiones y resiliencia

“Cuando gané y escuché al público corear ‘you deserve it’, fue increíble. No lo esperaba después de tantas lesiones e inconsistencias. A veces los fans tienen miedo de apoyarte cuando te lesionas tanto, pero yo sabía que no podía fallarles si decidían quedarse conmigo. Nunca quiero ser alguien que abandone. Quiero inspirar a otros a seguir, a demostrar que es más fácil rendirse, pero mucho más gratificante levantarse y seguir.”

AEW y la división femenil

“Desde el inicio de AEW hasta hoy, veo más hambre y más deseo en la división femenina. Antes algunas se conformaban con ‘ya llegué’. Pero en realidad nunca llegas, siempre hay más por lograr.” “Yo fui la primera Campeona TBS y ahora Campeona Mundial, pero ¿y si quiero ser la primera en ganar ambos al mismo tiempo? Siempre hay más metas. Todas queremos dar lo mejor y eso me llena de orgullo.”

Qué tipo de campeona quiere ser

“Quiero ser una campeona que luche, que pruebe que merece el título. Pero también quiero ser una campeona memorable, inspiradora, que cuando la gente me vea con el cinturón diga: ‘quiero llevarlo así’. No que quieran ser yo, sino que hagan su propia versión de lo que yo represento.”

Animales y el “pigeon power”

“Escuché un podcast sobre la historia de las palomas y me fascinó. Me enteré de que son domesticadas desde la antigüedad, y hasta hay una paloma heroína llamada Cher Ami que salvó la vida de 200 soldados. Eso me inspiró. Luego vi un refugio de adopción en Instagram y descubrí que en EE. UU. puedes adoptarlas legalmente. Así conocí a Miniwe, mi paloma.” “Manejé más de diez horas para recogerla en un estacionamiento de un Culver’s. Y ahora soy mamá de paloma [risas]. Me encantan los animales poco convencionales, como mi dragón barbudo Boots. Me gusta mostrar que no todo tiene que ser perro o gato. Hay muchos seres que necesitan amor, y me siento orgullosa de ser su defensora.”