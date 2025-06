Kris Moutinho pasó una época oscura tras su liberación de UFC

Kris Moutinho tenía pensamientos muy oscuros después de que terminara su etapa original en UFC. Moutinho (14-6 MMA, 0-2 UFC) debutó en UFC con poca antelación contra el excampeón de peso gallo Sean O’Malley en julio de 2021.

Perdió la pelea por nocaut técnico en el tercer asalto en UFC 264, pero recibió la bonificación de Pelea de la Noche por su actuación, lo que lo convirtió en un favorito de los aficionados. Sin embargo, Moutinho fue despedido tras ser noqueado por Guido Cannetti en el primer asalto en UFC Fight Night 203. Fue entonces cuando las cosas se complicaron para el peleador de 32 años.

«Pasé por un momento muy malo con mis relaciones, con todo lo demás. Mi vida era un desastre. Estuve a punto de terminar con esto, de terminar con todo y de que se acabara.

No quiero hablar mucho de ello, pero fue una mala época, una de las peores de mi vida. Encontré a la chica con la que estoy ahora, mi hermosa novia. Ella me salvó, me salvó la vida, me ayudó a encontrar a Dios mucho mejor, y simplemente estoy en un lugar mejor.