Kota Ibushi zanja el runrún: «AEW es mi casa»

«The Golden Star» Kota Ibushi no lucha en AEW desde noviembre de 2023 –en el PPV WrestleDream se unió a su amigo Kenny Omega y Chris Jericho para enfrentar a The Don Callis Family– pero en 2024 sí lo ha hecho en Japón -en enero se las vio con Naomichi Marufuji en NOAH The New Year y en julio con Daisuke Sekimoto en GLEAT Ver. 12- y muchos especulan con su final como All Elite.

No obstante, nada más lejos de la realidad. Él mismo lo aclara doblemente en sus redes sociales. Por un lado, contestando así a un usuario que apunta a que podría enfocarse en DDT de manera regular de ahora en adelante y a otro que se pregunta precisamente si ha terminado con la casa Élite:

«No, mi casa es AEW. Volveré a tiempo completo con Kenny (Omega)«.

— 飯伏 幸太 (@ibushi_kota) August 8, 2024