Kota Ibushi sale del hospital: «Dolor insoportable»

Durante su lucha con Josh Alexander en el episodio más reciente de AEW Collision, Kota Ibushi sufrió una lesión por la que tuvo que ser hospitalizado. Afortunadamente, la estrella de AEW y NJPW ya ha recibido el alta para continuar con su recuperación en casa.

► Kota Ibushi es dado de alta

«Por fin logré llegar hasta la silla de ruedas.

Esto también fue posible gracias a las enfermeras, al señor Nakazawa, a Kenny, al presidente Tony Khan, y a muchos otros dedicados colaboradores y fans que me ayudaron a poder moverme de la cama a la silla de ruedas.

Por supuesto, es un dolor insoportable, el peor que uno pueda imaginar.

En tan poco tiempo, mis piernas y mi cuerpo se han adelgazado, he perdido 12.4 kilos, pero esto no es más que el comienzo del proceso después de la operación.

A partir de aquí, todo dependerá de mis propias decisiones: cómo sanar, cómo avanzar… el futuro cambiará según lo que elija.

¡Voy a recuperarme de la mejor manera posible, sin duda!

A pesar de que el presidente tiene trabajo fuera del wrestling profesional, es la primera vez que veo y siento a alguien que se entrega tanto personalmente.

Extensión tras extensión de contrato… no hay palabras suficientes para expresar mi gratitud.

Kenny, como vicepresidente, también está haciendo todo lo posible por mí.

No sé cómo podría devolverles todo esto.

¡Solo puedo responder dentro del ring, con lucha libre profesional!

Ahora, dedicaré todo lo que pueda hacer a la compañía y a los fans«.