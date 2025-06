«The Golden Star» Kota Ibushi no lucha en AEW desde noviembre de 2023 –en el PPV WrestleDream se unió a su amigo Kenny Omega y Chris Jericho para enfrentar a The Don Callis Family– y desde entonces si bien ha estado luchando en muchos otros sitios no había regresado a la empresa estadounidense.

Pero ya lo hizo. Durante el episodio de Collision del 21 de junio, Mark Briscoe lo presentó como otro amigo de Kenny Omega durante la rivalidad del Campeón Internacional con Kazuchika Okada, el Campeón Continental, y la Don Callis Family, hacia el combate de monarcas por el Campeonato Unificado en All In: Texas.

No solo regresó sino que además ya ha sido anunciado para el próximo Dynamite.

Kota Ibushi will be on AEW Dynamite. pic.twitter.com/VPkmP9QWsy

— Fightful Wrestling (@Fightful) June 22, 2025