Kota Ibushi debutará en GCW

El luchador japonés Kota Ibushi retorna a la actividad luchística luego de año y medio y lo hará dentro de los eventos que Game Changer Wrestling tiene contemplados como parte de The Collective.

Este esperado retorno de “Golden Star” ocurrirá en Bloodsport de Josh Barnett el 30 de marzo como en Spring Break de Joey Janela el 31 de marzo dentro del fin de semana de The Collective en Los Ángeles, California.

Como ya se había informado anteriormente, Ibushi se convertirá en agente libre a finales de este mes, por lo que estas apariciones parecen ser las primera luchas del gladiador luego de la gran final del G1 Climax de 2021 cuando perdió ante Kazuchika Okada, por lesión.

En ese combate, se dislocó el hombro derecho y requirió que se detuviera el partido, para recibir atención médica. Inicialmente se pensó que estaría fuera por solo dos meses.

Sin embargo, con el paso de los meses, Kota Ibushi no mejoraba, incluso el luchador indicó que la lesión había empeorado luego de que recibiera presiones a finales de 2021 por parte de la gerencia de NJPW para regresar aunque no estuviera completamente restablecido, recibiendo amenazas de un funcionario de rescindirle incluso su contrato.

Kota Ibushi hizo pública esta situación en mayo de 2022, empeorando su relación con NJPW. La empresa ofreció una conferencia de prensa, dando a conocer su posición y disculpándose con el luchador, asegurando que el contrato laboral se mantendría; sin embargo le redujo el salario un 10% por tres meses.

A finales de 2022, Kota Ibushi aseguró que su restablecimiento estaba casi completo y estaba valorando otras oportunidades laborales; a la par de que se encontraba considerando el proyecto de establecer una escuela y una promotora.

KOTA IBUSHI returns to the ring and makes his GCW Debut at @collective2023 in Los Angeles!

March 30 – 4PM

March 31 – 8PM

